Колектор розташований на глибині 6,5 м

У Львові на вул. Сокола-Батька (бічна вул. Стрийської) замінюють частину одного з найстаріших колекторів міста, що збудований ще за австрійських часів. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Новий колектор діаметром 400 мм працівники ЛМКП «Львівводоканал» встановлюють на глибині 6,5 м. Проблеми з трубою виявили під час обстеження і промивки мереж кілька місяців тому.

Загалом ідеться про заміну труби протяжністю 140 – 150 м. Раніше вдалося замінити 50 м колектора методом санації – коли нову трубу протягнули всередині старої, діаметр якої на 100 мм більший. Нині ж заміну 23 м проводять відкритим способом. Так само роботи планують і на наступній ділянці.

Заміна аварійного колектора у Львові (фото ЛМР)

«Заміна цього колектора дозволить підвищити надійність роботи каналізаційної мережі та запобігти можливим аварійним ситуаціям в майбутньому», – говорять в ЛМКП «Львівводоканал».

Додамо, що частину цього колектора – від вул. Франка до нинішнього головного корпусу УКУ – замінили на трубу діаметром 800 мм у 1980-х роках. Проте ділянка на вул. Сокола-Батька залишилася старою.