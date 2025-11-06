Впродовж 23-25 жовтня на одному з магістральних водопроводів Львова один за одним сталися чотири прориви. В результаті 50 тис. містян залишились без води на кілька діб. У соцмережах одні користувачі дякували працівникам ЛМКП «Львівводоканал», які ремонтували трубу, що лежить в землі з 1901 року, інші ж звинувачували міську владу в бездіяльності впродовж 20 років, що, на їхню думку, призвела до масштабної аварії.

Щоб розібратися у ситуації, ZAXID.NET поговорив про водопостачання в місті з головою наглядової ради ЛМКП «Львівводоканал» та виконавчим директором Асоціації «Енергоефективні міста України» Святославом Павлюком.

Ціна проти стійкості

Після аварії на львівському водогоні Святослав Павлюк у своїй колонці на ZAXID.NET написав:

«Сума, потрібна для таких ремонтів, має бути закладена в тариф – іншого джерела немає. Якщо ж НКРЕКП десятиліттями не дозволяє включати ці кошти до тарифу, то проти законів фізики не попреш: труби рватимуться – і дедалі частіше. Реальна інвестиційна складова тарифу Львівводоканалу нині приблизно у 18 разів менша за мінімальну потребу для модернізації системи».

Святослав Павлюк очолює наглядову раду львівського водоканалу з березня 2024 року (фото zrozumilo.in.ua)

Йдеться про те, що великі міста на кшталт Львова, не можуть самостійно встановлювати тарифи на водопостачання. Міські водоканали подають розрахунки регулятору – національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а він погоджує їх або ні.

Проте логіка, якою керуються регулятор і місто – це дві різні логіки, говорить Святослав Павлюк.

«Логіка регулятора – найнижчий тариф. Місту ж потрібна стійкість підприємств, що означає купувати не найдешевше, а найкраще, що прослужить 40 років, а не зігниє за п’ять», – пояснює голова наглядової ради львівського водоканалу.

Сьогодні Львів, як і низка інших міст, судиться з регулятором за право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання та водовідведення. Проте поки що результату немає.

«Має бути прийнятна система, за якої орган місцевого самоврядування може, за бажанням, самостійно встановлювати тариф, а регулятор при цьому збереже функції нагляду і контролю», – вважає Святослав Павлюк.

З чого складається тариф і в чому проблеми

До суми, яку львів’яни сьогодні сплачують за водопостачання і водовідведення, входять операційні витрати та адміністрування роботи. У 25,88 грн за кубометр закладені гроші на електроенергію, яку використовує водоканал для подачі води, на зарплати працівникам, які обслуговують мережі, витрати на техніку, пальне, матеріали, їхню амортизацію тощо.

Цих грошей не вистачає, щоб покрити базові видатки підприємства. Навіть з урахуванням того, що бригади продовжать їздити на автомобілях 50-річної давнини, тариф мав би становити близько 48 грн за кубометр. Ці гроші, каже Святослав Павлюк, дали би підприємству змогу підтримувати труби в нормальному стані, щоб вони не деградували далі.

Для того, щоб замінювати труби водопостачання не тоді, коли вони фонтанують, а коли завершується їхній термін експлуатації, тариф, за його словами, має становити приблизно 65 грн за кубометр.

Окремо Святослав Павлюк говорить про таку складову тарифу, як амортизація обладнання. Справа в тому, що нормально оцінені лише ті активи підприємства, що воно набуло впродовж кількох минулих років – тобто нещодавно замінені труби пораховані за реальною ціною. А от труби часів цісаря та радянського союзу, згідно з документами, коштують нічого – пару копійок, адже термін експлуатації у них давно минув.

Це означає, що в тарифі сума, необхідна для ремонту чи заміни в майбутньому таких труб розраховується від їхньої копійчаної вартості, тоді як на реальні нові труби потрібні мільйони.

Є таке поняття, як переоцінка основних засобів. Ідеться про те, що за високої інфляції, як це було, наприклад, у 1990-ті роки чи в 2010-ті, вартість активів підприємства переоцінюється і стає більшою за документами. Здавалося б, це дозволяє перерахувати ціни на труби часів царя Гороха, щоб мати змогу замінити їх на нові. Проте українське законодавство, говорить Святослав Павлюк, передбачає, що водоканал мав би заплатити 18% податку на прибуток – на папері ж його активи зросли би.

Іншими словами, реальна вартість активів водоканалу – труби, техніка, все обладнання – може становити кілька мільярдів гривень, але на заміну того, що виходить з ладу, потрібно вже кількадесят мільярдів. Документально це змінити неможливо через величезний податок.

Вирішенням проблеми, вважає голова наглядової ради ЛМКП «Львівводоканал», можуть бути законодавчі зміни.

«Переоцінка активів комунальних підприємств не має впливати на оподаткування, тому що це не нові активи, це, по суті, ті активи, що є, і які раніше були недооцінені», – пояснює він.

Ще одна проблема – оплата праці робітників, які вдень і вночі в будь-яку погоду копають траншеї, щоб дістатися до прориву на глибині 3-5 м та відремонтувати трубу.

«Зарплати працівників водоканалу – на рівні 20 тис. грн, це просто обійняти і плакати. Підприємство в цьому плані неконкурентне. Чоловік, який шукає роботу, піде туди, де платять 60 тис. грн, а не на соціально важливе підприємство, де платять 20. Інакше його жінка вижене. Не може бути так, що люди, які виконують найбруднішу роботу, їздять машинами, яким 60 років, сидять в будках, палять дровами. Це ненормально, це треба змінювати», – говорить Святослав Павлюк.

В підсумку гроші, яких підприємству не вистачає, воно отримує з бюджету ЛМР. Але так не має бути, вважає Святослав Павлюк, адже ці бюджетні видатки можна було би скерувати на розвиток, а не на проїдання. Наприклад, на каналізацію населених пунктів у Львівській громаді.

Інженерний стандарт

На ситуацію з проривами труб і їхньою заміною впливає і велика технічна проблема. Справа в тому, що інженерний стандарт у Львові історично передбачає одну нитку водогону в усіх напрямках. Тобто зі Стрия до Львова, наприклад, прокладений лише один водогін – одна труба.

У містах Євросоюзу стандарт передбачає дві-три нитки. Коли відновлювали зруйнований війною водогін в Миколаєві, там передбачили дві нитки, у Дніпрі між водозабором і містом прокладено три труби.

«Якщо потече одна труба, друга забезпечить безперебійне водопостачання. Через кожні кілька кілометрів є камери переключення між трубами і воду можна перекидати з однієї труби в іншу. У нас одна труба, якщо її розірвало, то все – гаплик», – пояснює Святослав Павлюк.

Щоб провести ремонт магістрального водогону, потрібно зупинити його, злити воду, просушити ділянку, щоб мати змогу дістатися до місця прориву. Це коштує значних ресурсів – грошей і часу.

Популярні питання із соцмереж

За що ми взагалі платимо? Воду до Львова постачають з кількох сотень джерел, що розташовані на відстані 30-110 км від міста. Окрім вартості труб та їх обслуговування, слід враховувати витрати на подачу води – тобто на електроенергію, що живить насоси, завдяки яким помпи качають воду. Цю складну систему обслуговують диспетчерські служби, працівникам яких потрібно платити.

Водночас назвати точну собівартість видобутку і доставки води в крани львів’ян – неможливо, адже на кожній свердловині вона буде іншою. Враховується середнє значення.

Труби не міняють, а латають, щоб списувати гроші з бюджету – таке твердження часто можна зустріти в коментарях до дописів про «Львівводоканал». Насправді, говорить Святослав Павлюк, там, де дозволяє вид прориву, латки ставлять, щоб забезпечити безперебійне водопостачання і не вимикати воду тисячам людей.

«Заміна труби означає зупинку і злив води. Якщо є можливість перебитися хомутом, то так і роблять. А вже за нагоди можлива заміна разом з високоаварійним шматком труби», – говорить він.

Якщо ситуація з трубою зовсім погана, то можна паралельно з аварійним водогоном покласти фрагмент нової труби і під’єднати його до основної. Проте це дорого. Для заміни труб місто часто змушене позичати гроші. Витрати за кредитом закладаються в тариф.

«Кредит може підвищити вартість робіт до 40%, адже треба враховувати його обслуговування, оформлення, відсотки, посередництво європейських інженерних компаній тощо. До того ж, це довго. Тому в тариф можна було б закласти гроші на те, щоб робити це самостійно – швидко і без переплат», – додає Святослав Павлюк.

Чому у Львові 20 років не міняли труби? За минулі роки у Львові щороку вдавалося замінити 30-35 км аварійних труб – це в рази більше, ніж раніше (10-12 км на рік). Проте це крапля в морі, каже Святослав Павлюк, якщо врахувати, що «Львівводоканал» має на балансі близько 600 км високоаварійних магістралей, а це – більша частина магістральних водопроводів до міста. Якщо рахувати протяжність з міськими системами, то йдеться вже про 2,5 тис. км труб.

«І це лише водопостачання, а ще ж є водовідведення, каналізація. Ми ще не підійшли до заміни всіх колекторів. А в Євросоюзу, в який ми йдемо, точно будуть питання до якості наших стоків», – додає Святослав Павлюк.

Щоб міська мережа водопостачання могла розвиватися, потрібні люди і гроші, яких ані в підприємства, ані у міста наразі немає. Тож тут знову постає питання тарифу на водопостачання та водовідведення.

«Вода – це цінність. Коли вона є, ніхто не звертає уваги. А коли немає, як було після аварії в жовтні, люди готові купувати її не за 30 чи 60 грн за кубометр, а за 20 грн за літр (у кубометрі – тисяча літрів, – ред.)», – говорить Святослав Павлюк.

Прориває нові труби, отже, погано зробили? Нові сучасні труби не погані, проте на них справді частіше можуть ставатися прориви, ніж на старих чавунних трубах. Це пов’язано з тим, що на трубу впливають ґрунтові води, близькість до ліній електропередачі чи до залізничних колій. Все це призводить до точкового «прогорання» труб.

Можливі також і дефекти в трубах, адже, говорить Святослав Павлюк, закупівля на тендерах проводиться на основі ціни, а не якості. І такий підхід, додає він, теж потрібно змінювати.

«Пора, нарешті, керуватися здоровим глуздом», – каже він.

Що змінилось в роботі «Львівводоканалу» за минулі роки

Попри складну ситуацію з мережею водопостачання у Львові, не варто забувати про позитивні і важливі зміни, говорить Святослав Павлюк.

Наприклад, за минулі 6-8 років втрати води в мережах суттєво скоротилися – якщо раніше ішлося про майже 50%, то сьогодні – про менше, ніж 30%. Це найкращих показник з-поміж усіх водоканалів України. Також підприємство скоротило використання електроенергії на викачку і доставку води до Львова на 1,5-2%.

Заміна аварійних труб на рік зросла втричі – до 30-35 км проти 10-12. Завдяки цьому зменшилась кількість проривів труб. Найбільше проривів було зафіксовано в 2013 році – 4,5 тис. Зараз же йдеться про приблизно 1,5 тис на рік (загалом всіх проривів, включно з дрібними і невідчутними для мешканців).

ЛМКП «Львівводоканал» налагодило співпрацю з Німеччиною, Данією, Японією, іншими країнами та різними організаціями, які допомагають з оновленням обладнанням, транспорту, когенераційними установками тощо.

«Мені здається, що обсяг залученої допомоги від грантових програм і донорів сьогодні вже перевищує допомогу від міської ради. Тобто підприємство викручується, як може», – каже Святослав Павлюк.

Варто говорити чесно

Львівська міська рада має чесно пояснювати мешканцям, що стратегічному підприємству бракує грошей через низький тариф на водопостачання, вважає голова наглядової ради «Львівводоканалу».

Востаннє тариф для населення у Львові піднімали в грудні 2021 року. Відтоді подорожчало чи не удвічі буквально все – від електроенергії до реагентів.

«Треба чесно пояснювати, що це підприємство не міської влади, не депутатів, а міста. Кожен мешканець, по суті, є акціонером цього підприємства. Коли ви купуєте собі кран на кухню, ви ж не берете найдешевший, правда?», – підсумовує Святослав Павлюк.