Анка Фельдгузен вільно володіє українською мовою

Кабінет Міністрів України призначив новою бізнес-омбудсманкою колишню посолку Німеччини в Україні Анку Фельдгузен [Anka Feldhusen]. Про це йдеться в розпорядженні уряду № 9-р від 7 січня.

«Затвердити рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 25 листопада 2025 року щодо призначення Анки Фельдгузен на посаду бізнес-омбудсмена», – йдеться у документі.

Зауважимо, що розпорядження набирає чинності з 1 лютого.

Як повідомляє Deutsche Welle, з початку 1990-х років Анка Фельдгузен працювала на різних посадах в міністерстві МЗС Німеччини. Вона двічі працювала в посольстві ФРН в Україні – у 1994–1997 та 2010–2015 роках. З липня 2019 року до липня 2023 року дипломатка була надзвичайною і повноважною посолкою ФРН в Україні.

Україномовна посолка Анка Фельдгузен нагороджена орденом «За заслуги» II й III ступенів за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва.

До призначення на посаду бізнес-омбудсманки Фельдгузен працювала комісаркою з питань цивільної кризової превенції та стабілізації у МЗС Німеччини.

Нагадаємо, інституцію бізнес-омбудсмана в Україні створили у 2014 році. Вона займається розглядом скарг підприємців на неправомірні дії державних органів і сприяє врегулюванню спорів на досудовому етапі.