Національний телемарафон триває з початку війни, наступного року держава планує витратити на нього 600 млн грн

Посолка Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату «єдиного марафону» на телебаченні й давати глядачам вибір. Про це вона сказала в інтерв’ю «Європейській правді», яке вийшло в середу, 28 вересня.

Її запитали, яка позиція Берліна щодо тих кроків, які в Україні критикують як антидемократичні, зокрема, відключення від ефірів трьох телеканалів – «5 каналу» і «Прямого», пов’язаних з п’ятим президентом Петром Порошенком, а також «Еспресо», пов’язаний з народним депутатом від «Європейської солідарності» Миколою Княжицьким.

«Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни», – відповіла Анка Фельдгузен.

За її словами, у ЄС розуміють, що інформаційна війна є складовою сучасних війн і партнери розуміють, чому Україна заборонила проросійські канали, але оскільки під обмеження потрапили не лише вони, Київ вже неодноразово закликали переходити до більш відкритого інформаційного простору.

На уточнення журналістів про те, чи йдеться про відхід від «єдиного марафону», посолка сказала, що це може бути одним з прикладів того, що варто зробити.

«Люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз – патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі – патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися», – зазначила Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, національний телемарафон «Єдині новини» виходить з перших днів війни і дотепер. Спершу його транслювали всі телеканали й радіостанції найбільших медіагруп, однак згодом більшість радіостанцій і деякі телеканали від нього відмовились.

Якщо в перші тижні війни марафон отримував схвальні відгуки, то згодом його почали дедалі більше критикувати як журналісти, так і медіаексперти, зокрема, за те, що ведучими деяких його блоків є ті, хто раніше працював на «каналах Медведчука» й озвучував там проросійські меседжі. Також марафон критикують за те, що більшість запрошених у ефір політиків представляють партію влади «Слуга народу» і за те, що парламентський телеканал «Рада», який теж бере участь у створенні спільного марафону, запрошує в ефір депутатів від забороненої ОПЗЖ.

Також раніше до створення марафону не долучили «5 канал», «Прямий» і «Еспресо», натомість їх відімкнули від ефіру.

Також додамо, що наступного року держава планує витратити на національний телемарафон 600 млн грн.