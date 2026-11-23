Володимир Зеленський анонсував надходження до України перших винищувачів Gripen

У січні 2027 року до України надійдуть перші винищувачі Gripen, які Україна придбала у Швеції. Про це у понеділок, 23 листопада, повідомив Володимир Зеленський у відеозверненні.

Володимир Зеленський розповів, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого обговорювали посилення української ППО, зокрема протидію російським реактивним дронам. Президент повідомив, що українська розвідка здобула дані про обсяги виробництва зброї в Росії, а також схеми, завдяки яким їй вдається отримувати іноземні компоненти для її виробництва. Крім того, Україна отримала інформацію про плани застосування ударних дронів проти нашої країни.

Президент наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та експортного контролю. Він також зауважив, що для протидії російським обстрілам необхідно посилювати бойову авіацію України.

«F-16 Україні потрібно більше, таких літаків. “Гріпенів”, які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше. І я на своєму рівні [працюю] з лідерами, МЗС та Міністерством оборони – у всіх нас є конкретні завдання, буде більше літаків для нашої оборони», – сказав Володимир Зеленський.

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JAS 39 Gripen – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який виробляє шведська компанія Saab. Він може нести ракети класу «повітря – повітря» та «повітря – земля», а також керовані бомби. Літак призначений для ведення повітряного бою, знищення наземних і морських цілей, а також розвідки. Крім того, Gripen здатний злітати й приземлятися на коротких злітно-посадкових смугах, зокрема на автомобільних дорогах. Вартість винищувача залежить від модифікації та комплектації.

Нагадаємо, 22 жовтня Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду про наміри щодо закупівлі 100 нових винищувачів Gripen. Крім того, 30 червня Україна уклала зі Швецією ще одну угоду – про закупівлю 16 винищувачів Gripen E.