Україна закупить щонайменше 100 винищувачів Gripen

У середу, 22 жовтня Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон украли угоду щодо наміру закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. Відповідний документ підписали під час візиту президента України до Швеції.

Володимир Зеленський зазначив, що укладена угода є початком нових «дуже змістовних» відносин між Україною та Швецією.

«Сьогодні є перший документ між нашими країнами, який відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen. Це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань», — наголосив президент України.

Ульф Крістерссон учточнив, що угода не передбачає негайних поставок винищувачів, а є розрахована на довгострокову співпрацю країн.

«Ця угода не спрямована на якісь конкретні нові поставки в цей момент. Це про довгострокову співпрацю і можливість отримати велику угоду між нашими країнами. Щось близько 100-150 винищувачів Gripen E. Це дозволить побудувати дуже серйозні Повітряні сили в Україні», — зауважив прем’єр-міністр Швеції.

Виробництво винищувачів Gripen серії «E» тільки розпочалось. Як зазначає «Мілітарний», ці літаки маневрені та ефективні в умовах бойових дій. Винищувачі серії «E» мають потужний двигун та вдосконалену систему управління озброєнням. Також літаки оснащені сучасними радарами та електронікою, що дозволяє їм швидше виявляти та знищувати цілі.

Володимир Зеленськкий пояснив, що Україна обрала саме ці винищувачі, адже вони є «одними з найкращих у світі».

«Я не хочу розкривати всі кроки, але для нашої армії Gripen – це пріоритет. Ось чому ми обрали їх. Це питання коштів, маневру, як це використовувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує отримати перші винищувачі Gripen вже у 2026 році. Водночас прем’єр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що країна зможе поставити перші літаки протягом трьох років.

«Ми говоримо про останнє покоління, яке було буквально нещодавно представлене у Швеції. Тут лише починається розгортання виробництва. Тому ми говоримо про десь три роки на практиці. Це коли ми зможемо почати постачання», – сказав Крістерссон.

Багатоцільові винищувачі четвертого покоління JAS 39 Gripen виробляє компанія Saab. На озброєнні Швеції ці літаки перебувають з листопада 1997 року. Винищувач спроєктований по аеродинамічній схемі «качка», що дає йому можливість злітати та сідати на короткі смуги, включаючи автомобільні дороги, а також високу дальність дії. Gripen здатний нести широкий спектр ракет класу «повітря-повітря», «повітря-земля», а також керовані бомби. Вартість винищувача стартує від 30 млн доларів й може сягати 220 млн доларів, залежно від модифікації.