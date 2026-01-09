Компанія «Агроль» має забійний цех птиці у Львівській області

Холдинг МХП (Миронівський хлібопродукт) Юрія Косюка готується придбати виробничий цех для забою та переробки птиці у компанії «Агроль» на Львівщині. Орієнтовна вартість активу становить не менше 5 млн доларів.

За інформацією Forbes Ukraine, на початку січня МХП подала до Антимонопольного комітету документи з проханням погодити концентрацію частини активів «Агролю» і наразі очікує на розгляд регулятора.

«Угода стосується виключно придбання цеху із забою та переробки птиці з повʼязаними активами, які належать «Агроль», та не передбачає поглинання компанії», – зазначила пресслужба МХП у відповідь на запит видання.

У компанії також наголосили, що угода не вплине на конкурентний баланс ринку та не призведе до посилення ринкових позицій МХП.

Угода передбачає, що МХП викупить лише переробний блок «Агролю». У пресслужбі холдингу уточнили, що компанія набуває частку в окремій юрособі, якій належать забійні й переробні активи. Пташники та вирощування птиці до угоди не входять, тому «Агроль» продовжить працювати на ринку та конкурувати, включно з МХП.

«Це приклад ринкової трансакції, яка сприяє оптимізації виробничих процесів без негативного впливу на конкурентне середовище: всі учасники зберігають та розвивають свої виробничі можливості», – зазначили в пресслужбі.

Фінансові умови холдинг не розкриває через конфіденційність.

«МХП купує лише частину активів, ймовірно тому, що цех відповідає стандартам, необхідним МХП та знаходиться близько до їхніх потужностей», – вважає керуючий партнер InVenture Олексій Олейников. На його думку, це також може бути внутрішньою оптимізацією. У МХП причин часткової угоди не коментують.

Логістичний фактор також є ключовим, додає дослідник КШЕ Павло Мартишев: потужності розташовані зручніше для поставок до ЄС, передусім Польщі. Він також зазначає, що тваринництво може бути прибутковішим подалі від портів через нижчу ціну зерна для кормів, а ще МХП отримає доступ до налагоджених каналів збуту «Агролю».

За даними YouControl, 100% статутного капіталу ТОВ «Агроль» володіє львівська підприємниця Юлія Шопська. Раніше вона була керівницею департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА, згодом працювала в департаменті аграрної політики міністерстві економіки України, а нині займається бізнесом. З 2000 року та має дві фабрики у Львівській області потужністю понад 3,5 млн голів на рік. У 2024 році виторг компанії склав 1,8 млрд грн. Компанія також має власний забійний цех у Львівській області з автоматизованою нарізкою птиці та її потрошінням, пакуванням, системою охолодження й заморожуванням. Саме його, ймовірно, планує купити МХП.