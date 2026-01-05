На Львівщині побудують нову птахофабрику для бройлерів

Поблизу Радехова на Львівщині мають намір побудувати птахоферму потужністю до 990 тис. голів бройлерів на рік. Володітимуть майбутнім агропідприємством львівські бізнесмени – власники групи компаній «Ветагро», що займаються гуртовою торгівлею ветеринарними препаратами, зокрема, для сільського господарства.

Птахофабрику для вирощування бройлерів побудують у селі Забава Шептицького району (колишній Радехівський район), йдеться в описі планованої діяльності, на території закинутої свиноферми.

«Одночасно на об’єкті утримуватимуться 165 тис. курей-бройлерів. З урахуванням шести циклів вирощування птиці на рік, загальна продуктивність птахівницького комплексу становитиме 990 тис. голів на рік», – йдеться у повідомленні.

На території передбачені шість пташників, комбікормовий цех, адмінбудівлі, стоянки для транспорту тощо. Курей на фермі дорощуватимуть до потрібної ваги, для бройлерів вона зазвичай становить до 3 кг, потім їх відвозитимуть на забій на спеціальні підприємства.

«Після кожного циклу під час профілактичної перерви проводиться дезінфекція пташника, згідно з чинними нормативно-правовими актами ветеринарної медицини», – зазначено в описі.

Проєкт будівництва птахофабрики належить місцевому ТзОВ «Забава Агро», яке зареєстровано у жовтні 2023 року. Його статутний капітал – 357,2 тис. грн, згідно з даними платформи YouConrtol. Торік компанія задекларувала 366 тис. грн збитків, натомість її активи становили 12,14 млн грн, борги – 12,16 млн грн.

YouConrtol зараховує «Забава Агро» до бізнесової групи «Ветагро» Ярослава Іваняка (Львів) та Олега Христини (Сокільники). Їхні компанії працюють в ветеринарній галузі, зокрема, торгують ветеринарними препаратами, а також надають консультації щодо їхнього використання. Це ПП «Ветагро», ТзОВ «Вет логістик», ТзОВ «Паксто» та ТзОВ «Ветленд». Флагманська і найстаріша компанія групи – ПП «Ветагро» – торік вказала у звітності 25,5 млн грн нетто-прибутку, 297,7 млн грн валового доходу, вартість активів – 154,8 млн грн.

Як писав ZAXID.NET, наразі у західному регіоні, зокрема на Львівщині, спостерігається бум будівництва нових або розширення чинних птахофабрик. Група «Агроль» планує побудувати два птахокомплекси для бройлерів біля Глинян та Золочева сукупною потужністю 7 млн голів на рік. Група «Оліяр» має намір звести біля Щирця ферму для несучок потужністю 1,65 млн яєць на добу. Окрім того, на Золочівщині планують будувати птахофабрики для вирощування бройлерів компанії «Адванс Захід» (до 1 млн тушок на рік) та «Дак Агро» (до 1,5 млн тушок на рік). Також компанія «Наварос» запланувала реконструювати власну птахофабрику з вирощування курей-бройлерів поблизу Перемишлян, її продуктивність становитиме до 1,5 голів птиці на рік.

На Волині ТзОВ «Луцька аграрна компанія» планує звести нову птахофабрику, де щороку вирощуватимуть до 1 млн курей-бройлерів.