На Самбірщині продають сільгоспкомпанію за 6,17 млн доларів

У Самбірському районі на Львівщині на продаж виставили аграрне підприємство із земельним банком загальною площею 2800 га. Оголошення з’явилося на спеціалізованому порталі InVenture. Вартість продажу активу становить 6,17 млн доларів. Однак назва підприємства та його продавця у звістці приховані через так звану комерційну таємницю.

В оголошені вказано, що сільськогосподарське підприємство займається вирощуванням сої, кукурудзи та пшениці. Його земельний банк становить 2800 га, з них 2100 га є оброблювальними, решта – це ділянки, що «перебувають у процесі розчищення від заліснення».

Більшість земель, як йдеться на сайті, це земельні паї з договорами оренди до 25 років, інші мають статус комунальних землі і перебувають в семирічній оренді компанії. Усі вони розташовані неподалік кордону з Польщею.

«Пропонується придбання 100% корпоративних прав ТОВ, на балансі якого перебувають договори оренди. Активи компанії не обтяжені боргами чи зобов’язаннями. Базова ціна становить 1900 євро за гектар», – йдеться в описі.

В умовах продажу вказане, що частина розрахунків «має здійснюватися через Кіпр». Причині такої вимоги нерозкриті, проте їх може бути кілька. З-поміж них – прагнення кінцевого власника агрофірми уникнути повної сплати податків з продажу, реєстрація компанії-бенефіціара ТОВ у цій острівній країні тощо.

Назву підприємства в оголошені про продаж приховали через комерційну таємницю.

Загалом у Самбірському районі є кілька великих аграрних підприємств, що займаються вирощуванням зернових. Це, зокрема, львівський осередок агрохолдингу МХП, компанія «Агро-Оптима» львівської бізнесової родини Козицьких, фермерські господарства Івана Кільгана та інші. Також протягом 2024-2025 року аграрну землю на Самбірщині (територія Боринської громади) активно скуповував в оренду власник кількох львівських агрокомпаній Ярослав Максимович.