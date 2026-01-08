Цю страву можна вважати варіацією класичної італійської пасти з молюсками, томатами, часником і білим вином. Заміна молюсків на креветки робить рецепт простішим і ідеальним для вечері в будній день. Рецепт від New York Times Cookіng.

Інгредієнти

Сіль за смаком Довга паста (лінгвіні, фетучіні або спагеті) 450 г Великі креветки 450 г Вершкове масло несолоне 4 ст. л. Оливкова олія 3 ст. л. Часник 7 зубчиків Помідори чері або виноградні 300 г Сушений червоний перець чилі ¼ ч. л. Сухе біле вино 120 мл Свіжа петрушка ⅓ склянки Лимонна цедра для подачі

Спосіб приготування:

Крок 1 Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Відваріть пасту згідно з інструкцією на упаковці до стану аль денте. Відберіть 120 мл води з-під пасти, решту злийте, а пасту поверніть у каструлю.

Крок 2 Креветки обсушіть паперовим рушником і посоліть приблизно ½ ч. л. солі. У великій сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло разом з оливковою олією. Додайте тонко нарізаний часник і готуйте 1–2 хвилини, доки він злегка не підрум’яниться.

Крок 3 Додайте помідори, чилі та 1 ч. л. солі. Готуйте, час від часу помішуючи, 6–8 хвилин, поки більшість помідорів не лопне й не утвориться соус.

Крок 4 Влийте біле вино та відкладену воду з-під пасти, доведіть до легкого кипіння і готуйте близько 2 хвилин, поки соус трохи не увариться.

Крок 5 Додайте креветки й готуйте приблизно 3 хвилини, доки вони лише почнуть ставати непрозорими. Перекладіть соус із креветками до пасти та добре перемішайте.

Крок 6 Додайте подрібнену петрушку й ще раз обережно перемішайте.