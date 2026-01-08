Томатна паста з креветками. Рецепт дня0
Цю страву можна вважати варіацією класичної італійської пасти з молюсками, томатами, часником і білим вином. Заміна молюсків на креветки робить рецепт простішим і ідеальним для вечері в будній день. Рецепт від New York Times Cookіng.
Інгредієнти
|Сіль
|за смаком
|Довга паста (лінгвіні, фетучіні або спагеті)
|450 г
|Великі креветки
|450 г
|Вершкове масло несолоне
|4 ст. л.
|Оливкова олія
|3 ст. л.
|Часник
|7 зубчиків
|Помідори чері або виноградні
|300 г
|Сушений червоний перець чилі
|¼ ч. л.
|Сухе біле вино
|120 мл
|Свіжа петрушка
|⅓ склянки
|Лимонна цедра
|для подачі
Спосіб приготування:
Крок 1
Закип’ятіть велику каструлю підсоленої води. Відваріть пасту згідно з інструкцією на упаковці до стану аль денте. Відберіть 120 мл води з-під пасти, решту злийте, а пасту поверніть у каструлю.
Крок 2
Креветки обсушіть паперовим рушником і посоліть приблизно ½ ч. л. солі. У великій сковороді на середньому вогні розтопіть вершкове масло разом з оливковою олією. Додайте тонко нарізаний часник і готуйте 1–2 хвилини, доки він злегка не підрум’яниться.
Крок 3
Додайте помідори, чилі та 1 ч. л. солі. Готуйте, час від часу помішуючи, 6–8 хвилин, поки більшість помідорів не лопне й не утвориться соус.
Крок 4
Влийте біле вино та відкладену воду з-під пасти, доведіть до легкого кипіння і готуйте близько 2 хвилин, поки соус трохи не увариться.
Крок 5
Додайте креветки й готуйте приблизно 3 хвилини, доки вони лише почнуть ставати непрозорими. Перекладіть соус із креветками до пасти та добре перемішайте.
Крок 6
Додайте подрібнену петрушку й ще раз обережно перемішайте.
Крок 7
Розкладіть пасту по тарілках, посипте лимонною цедрою, додатковою петрушкою та, за бажанням, ще трохи чилі. Подавайте одразу.