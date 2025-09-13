Равіолі – це традиційна італійська страва, що нагадує пельмені з різноманітними начинками: від м’ясного фаршу до шпинату з сиром або морепродуктів. Це один із різновидів фаршированої пасти, яку подають із соусами, в бульйоні або самостійно. Цю страву легко можна приготувати вдома. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Борошно пшеничне 200 г Яйця курячі 2 шт. Сіль 2 г Олія 1 ст. л. М’ясний фарш 250 г Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Зубчик часнику 1 шт. Масло вершкове 25 г Олія 1 ст. л. Пармезан тертий 50 г Бекон 50г Мускатний горіх 1 г Яйця 1 шт. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 У просіяне борошно додайте яйця, сіль, олію та вимісіть однорідне туге тісто. Загорніть його у харчову плівку й залиште полежати, поки будете робити начинку. Крок 2 Цибулю та часник почистьте й дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з маслом і олією та обсмажте в ній цибулю з часником до прозорості. Додайте фарш і смажте, помішуючи, 7-8 хвилин. Посоліть і поперчіть. Крок 3 Бекон наріжте невеликими квадратиками. У миску викладіть фарш, бекон, половину пармезану, яйце і перемішайте. Крок 4 Тісто розділіть навпіл. На посипаній борошном поверхні тонко розкачайте частини тіста. На одну частину викладіть купками фарш, накрийте другою частиною і притисніть тісто. Крок 5 Поріжте тісто ножем на квадратики, краї притисніть виделкою. Викладіть равіолі у киплячу підсолену воду і варіть після закипання 4-5 хвилин. Крок 6 Дістаньте равіолі шумівкою і викладіть на тарілку. Посипте пармезаном та подавайте зі сметаною.