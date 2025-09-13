Домашні равіолі з м’ясом. Рецепт дня0
Равіолі – це традиційна італійська страва, що нагадує пельмені з різноманітними начинками: від м’ясного фаршу до шпинату з сиром або морепродуктів. Це один із різновидів фаршированої пасти, яку подають із соусами, в бульйоні або самостійно. Цю страву легко можна приготувати вдома. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|200 г
|Яйця курячі
|2 шт.
|Сіль
|2 г
|Олія
|1 ст. л.
|М’ясний фарш
|250 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Зубчик часнику
|1 шт.
|Масло вершкове
|25 г
|Олія
|1 ст. л.
|Пармезан тертий
|50 г
|Бекон
|50г
|Мускатний горіх
|1 г
|Яйця
|1 шт.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
У просіяне борошно додайте яйця, сіль, олію та вимісіть однорідне туге тісто. Загорніть його у харчову плівку й залиште полежати, поки будете робити начинку.
Крок 2
Цибулю та часник почистьте й дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з маслом і олією та обсмажте в ній цибулю з часником до прозорості. Додайте фарш і смажте, помішуючи, 7-8 хвилин. Посоліть і поперчіть.
Крок 3
Бекон наріжте невеликими квадратиками. У миску викладіть фарш, бекон, половину пармезану, яйце і перемішайте.
Крок 4
Тісто розділіть навпіл. На посипаній борошном поверхні тонко розкачайте частини тіста. На одну частину викладіть купками фарш, накрийте другою частиною і притисніть тісто.
Крок 5
Поріжте тісто ножем на квадратики, краї притисніть виделкою. Викладіть равіолі у киплячу підсолену воду і варіть після закипання 4-5 хвилин.
Крок 6
Дістаньте равіолі шумівкою і викладіть на тарілку. Посипте пармезаном та подавайте зі сметаною.