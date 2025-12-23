Щоб досягти саме такого результату, існують кілька простих способів, які використовують як домашні кулінари, так і професіонали

Ідеальна золотиста скоринка – одна із головних ознак правильно приготовленої курки. Щоб досягти саме такого результату, існують кілька простих способів, які використовують як домашні кулінари, так і професіонали. УНІАН розповідає, як зробити ідеальну золотисту скоринку на курці.

Як створити хрустку скоринку на курці в духовці?

Один з найпростіших способів – це використовувати режим гриль чи верхній нагрів за 10 хвилин до того, як страва буде готова.

Але також ви можете змащувати курку деякими інгредієнтами, які допоможуть створити бажану скоринку. Ви можете змастити курку маслом або медом – їх варто нанести на птицю за 15 хвилин до готовності та знову відправити страву в духовку.

Також ви можете щедро приправити курку сіллю та перцем, а потім відокремте шкірку на передній частині курки та всередині присипте приправами саму грудку. Під час запікання така шкірка стане особливо хрусткою.

Окрім цих способів, ви можете спробувати приготувати глазур. Для цього вам потрібен 1 зубчик часнику, 50 грамів масла, 50 грамів томатної пасти, 1 столова ложка цукру та соєвого соусу, та гострий перець на ваш смак.Усі інгредієнти потрібно проварити на невеликому вогні, щоб вийшла однорідна суміш. Але не доводьте її до кипіння.

Коли до кінця приготування вашої птиці залишиться 10-15 хвилин, її потрібно дістати з духовки та змастити страву товстим шаром глазурі та знову поставити в духовку. Температуру можна зменшити до 170 °C. Важливо уважно стежити за приготуванням, оскільки в складі глазурі є цукор, і він може швидко карамелізуватися та підгоріти.