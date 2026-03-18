Якщо молока немає під рукою або ви хочете змінити смак омлету, можна скористатися кількома простими варіантами

Молоко часто додають до омлету, щоб отримати ніжний смак і повітряну текстуру. Водночас цей інгредієнт не є обов’язковим інгредієнтом, адже існують альтернативи, які дозволять зробити страву не менш смачною. Pixel Inform розповідає, чим можна замінити молоко в омлеті. Чим можна замінити молоко? Якщо молока немає під рукою або ви хочете змінити смак омлету, можна скористатися кількома простими варіантами: Вода. Один із найпростіших замінників. Вона не перебиває смак яєць і дозволяє отримати легку та повітряну консистенцію. Масло. Надає омлету більш виражений вершковий смак. Його попередньо радять розтопити, щоб рівномірно змішати з яйцями. Сметана. Додає насиченості та робить страву пишною та повітряною. На одне яйце слід взяти одну ложку кисломолочного продукту.

