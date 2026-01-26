Щоб омлет виходив повітряним та м’яким, варто знати про деякі хитрощі

Омлет – проста, але делікатна страва, яку можна дуже легко зіпсувати. Express розповідає, як отримати ідеальний омлет.

Як приготувати ідеальний омлет?

Генрі О’Коннор, засновник Batter Eggs, пояснив, що правильно збиті яйця дають легку та повітряну текстуру. І саме недостатнє збивання є частою помилкою.

«Добре збита суміш насичується повітрям, створюючи легку, пухку текстуру, яка відрізняє чудовий омлет від невдалого», – пояснив він.

Окрім цього, Генрі зазначив, що на цьому етапі важливо приправити яйця, щоб гарантувати насичений смак усього омлету.

Готувати омлет слід на середньому або слабкому вогні, щоб яйця могли «повільно застигнути, щоб омлет був ніжним і танув у роті». Він також рекомендує використовувати масло замість оливкової або соняшникової олії.

Якщо ви плануєте готувати омлет з начинкою, важливо дотримуватися балансу. Занадто велика кількість начинки може перевантажити смак омлету.