Білий і житній хліб відрізняється не лише смаком, а й методом зберігання, тому тримати їх разом – не найкраща ідея. Ukr.Media розповідає, чому не можна зберігати разом білий і чорний хліб.

Чому не варто зберігати хліб разом?

Житній хліб зазвичай має вищу вологість і характерну кислинку, тоді як пшеничний є сухішим і більш нейтральним на смак. Якщо покласти їх в один пакет або відділення, житній хліб починає віддавати вологу білому.

У результаті білий хліб втрачає свою повітряну структуру, стає липким і швидше покривається пліснявою. Водночас чорний хліб, навпаки, швидше черствіє через втрату вологи.

Крім того, хліб має пористу структуру, яка дуже швидко вбирає сторонні запахи. Тому якщо тримати білий і житній хліб поруч, аромат одного продукту передасться іншому, змінивши його смак.

Також різні сорти хліба мають різні терміни зберігання: житній через кислотність може зберігатися на один-два дні довше, ніж білий, але спори плісняви легко переходять з однієї хлібини на іншу.

Як правильно зберігати хліб?

Щоб зберегти якість продуктів, їх варто тримати окремо – у паперових пакетах або в різних секціях хлібниці з вентиляцією для кожного виду хліба. У поліетиленовому пакеті довго зберігати хліб не рекомендуються, адже всередині утворюється конденсат, який створює сприятливі умови для появи плісняви.