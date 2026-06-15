Тертий яблучний пиріг з лимоном і маком. Рецепт дня
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Чудовий варіант домашньої випічки до чаю чи кави. Поєднання соковитих яблук, ароматного маку та свіжих цитрусових ноток створює гармонійний і насичений смак. Крихке пісочне тісто та хрустка скоринка зверху роблять цей десерт особливо апетитним. Готується пиріг із доступних продуктів і неодмінно сподобається всій родині. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Борошно пшеничне
|350 г
|Вершкове масло
|170 г
|Сіль
|1 г
|Цукор
|1 ст. л.
|Розпушувач
|1/2 ч. л.
|Холодна вода
|5 ст. л.
|Для начинки:
|Яблука
|3 шт.
|Лимон
|1 шт.
|Мак
|180 г
|Коричневий цукор
|4 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Змішайте у великій мисці борошно, сіль, цукор і розпушувач. Додайте нарізане кубиками холодне вершкове масло та перетріть усе руками до утворення дрібної крихти. Влийте холодну воду і швидко замісіть тісто.
Крок 2
Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник щонайменше на 1 годину.
Крок 3
Очистьте яблука та натріть їх на великій тертці. Додайте сік і дрібно натерту цедру лимона, мак і коричневий цукор. Добре перемішайте начинку.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Змастіть форму для випікання вершковим маслом і злегка присипте борошном. Розділіть тісто на дві частини. Більшу частину розкачайте та викладіть на дно форми, сформувавши основу.
Крок 5
Рівномірно розподіліть яблучно-макову начинку по тісту. Другу частину тіста натріть на великій тертці поверх начинки.
Крок 6
Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте пиріг приблизно 40 хвилин до золотистої скоринки.
Крок 7
Вийміть готовий пиріг із духовки та залиште охолоджуватися 20–30 хвилин. Подавайте теплим або повністю охолодженим.