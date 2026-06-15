Чудовий варіант домашньої випічки до чаю чи кави. Поєднання соковитих яблук, ароматного маку та свіжих цитрусових ноток створює гармонійний і насичений смак. Крихке пісочне тісто та хрустка скоринка зверху роблять цей десерт особливо апетитним. Готується пиріг із доступних продуктів і неодмінно сподобається всій родині. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Для тіста: Борошно пшеничне 350 г Вершкове масло 170 г Сіль 1 г Цукор 1 ст. л. Розпушувач 1/2 ч. л. Холодна вода 5 ст. л. Для начинки: Яблука 3 шт. Лимон 1 шт. Мак 180 г Коричневий цукор 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Змішайте у великій мисці борошно, сіль, цукор і розпушувач. Додайте нарізане кубиками холодне вершкове масло та перетріть усе руками до утворення дрібної крихти. Влийте холодну воду і швидко замісіть тісто.

Крок 2 Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку та поставте в холодильник щонайменше на 1 годину.

Крок 3 Очистьте яблука та натріть їх на великій тертці. Додайте сік і дрібно натерту цедру лимона, мак і коричневий цукор. Добре перемішайте начинку. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Змастіть форму для випікання вершковим маслом і злегка присипте борошном. Розділіть тісто на дві частини. Більшу частину розкачайте та викладіть на дно форми, сформувавши основу.

Крок 5 Рівномірно розподіліть яблучно-макову начинку по тісту. Другу частину тіста натріть на великій тертці поверх начинки.

Крок 6 Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте пиріг приблизно 40 хвилин до золотистої скоринки.