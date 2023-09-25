Ніжне тісто на сметані та повітряні збиті білки чудово пасують до слив. Ми даємо рецепт найрозповсюдженішої французької меренги, але можна обрати будь-яку. Рецепти тут.



Інгредієнти:

сливи 500 г

сир домашній 400 г

борошно 350 г

яйця 5 шт.

цукор 250 г

сметана 200 г

масло 100 г

розпушувач 1 пакетик

кориця мелена 1 ч. л. (за смаком та бажанням)

сіль дрібка

сік лимонний кілька крапель

олія для змащування форми

Сливок забагато не буває, але такий самий пиріг можна спекти з персиками або ягодами (фото Ghef Simon)

Відокремити жовтки від білків. 4 жовтки відправити в глибоку миску, 1 жовток залишити для начинки. Білки поставити у холодильник. До жовтків додати 100 г цукру, збити до побіління та збільшення маси в об’ємі. Додати м'яке масло та сметану, збити.

Просіяти до збитої маси борошно з розпушувачем та сіллю. Добре перемішати. Має вийти м'яке еластичне тісто.

Загорнути тісто в харчову плівку та поставити у холодильник на 30 хвилин.

До сиру додати 100 г цукру та жовток, розтерти, щоб не було грудочок. Сливи нарізати четвертинками, видаливши кісточки.

Охолоджене тісто розкачати, викласти у форму, змащену олією. На тісто викласти сирну масу, потім сливи. Начинку потрібно розподілити рівномірно. Посипати корицею (за бажанням).

Випікати пиріг при 180° 40-45 хвилин. Поки пиріг печеться, збити 5 білків із 50 г цукру та лимонним соком. Дістати пиріг із духовки та викласти збиті білки на пиріг. Відправити до духовки ще на 10 хвилин. Можна поставити пиріг під гриль. На цьому етапі треба дуже вважати, бо меренга дуже швидко горить.

Пиріг краще розрізати, коли він повністю охолоне.