Зі сливок, поки сезон, можна готувати все. Вони пасують до м’яса, птиці, овочевого та м’ясного рагу, навіть до борщу. Звичайно, випічка теж прекрасна. Сьогодні пропонуємо почати день зі сливками.

Подавати готові оладки можна з медом, згущеним молоком, сметаною. А можна розігріти на пательні масло, додати мед та карамелізувати у тому всьому нарізані сливки та полити соусом, що вийшов, оладки. Адже сливок забагато не буває.

Інгредієнти:

яйця 2 шт

сметана 4 ст. л.

цукор 2 ст. л.

борошно пшеничне 100-150 г

розпушувач 0,5 ч.л.

кориця мелена 1 ч. л.

сливи 5-7 шт

олія 3 ст. л.

Так само можна готувати оладки з персиками чи яблуками (фото Taste)

У миску вбити яйця. Додати сметану та цукор. Змішати. Додати борошно, корицю та розпушувач. Все добре перемішати, щоб не було грудочок. Сливи помити, видалити кісточки, нарізати кубиками та додати до тіста. Перемішати.

На гарячій пательні нагріти олію. Викладати тісто столовою ложкою. Смажити на невеликому вогні по 1,5-2 хвилини з кожного боку до золотавого кольору.