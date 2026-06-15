Стиглі плоди зазвичай мають насичений жовтий або помаранчевий колір

Соковиті та ароматні абрикоси є одними з найпопулярніших літніх фруктів. Однак не всі плоди на прилавках однаково смачні. Щоб не помилитися з вибором, варто звертати увагу на кілька важливих ознак, які допоможуть визначити стиглість і якість фруктів. РБК-Україна розповідає, як обрати смачні абрикоси.

Як правильно обирати абрикоси?

Оцініть колір фруктів.

Колір шкірки – це один з найважливіших індикаторів стиглості та якості абрикоса. Стиглі плоди зазвичай мають насичений жовтий або помаранчевий колір, без помітного зеленого відтінку.

Колір повинен бути рівномірним по всьому плоду, а наявність зелених ділянок може свідчити про те, що фрукт ще не дозрів. Проте такі фрукти можуть дозріти в домашніх умовах.

Також уникайте абрикосів з великими темними або коричневими плямами, особливо якщо вони м’які на дотик. Це може бути ознакою гниття або механічних пошкоджень.

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Стиглі абрикоси мають оксамитову, злегка матову шкірку, яка стає трохи глянцевою після дозрівання. Але надмірно глянцевий вигляд може іноді свідчити про обробку хімікатами.

Зверніть увагу на аромат.

Стиглі абрикоси мають виразний, солодкий і приємний аромат, який добре відчувається навіть без розрізання плода.

Якщо запах майже відсутній, це може свідчити про недостатню стиглість. Водночас надто різкий, кислий або затхлий запах свідчить про те, що фрукт почав псуватися. Такі абрикоси не варто купувати.

Перевірте щільність.

Якісний абрикос повинен бути пружним, а не твердим. Якщо стиснути абрикос між великим і вказівним пальцями, він має трохи піддатися натисканню. Його шкірка також повинна бути гладкою і не зморщеною.

Занадто тверді абрикоси часто бувають нестиглими, а надмірно м’які можуть виявитися перезрілими.