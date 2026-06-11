Видалення кісточок із ягід може займати чимало часу

Сезон черешні та вишні часто супроводжується приготуванням компотів, варення та випічки. І найбільше часу зазвичай займає видалення кісточок, але для цього створили кілька лайфхаків, які полегшать цей процес. РБК-Україна розповідає, як швидко видалити кісточки з черешні та вишні.

Як можна видалити кісточки?