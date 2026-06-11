Як швидко видалити кісточки з черешні та вишні: 4 прості способи
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Видалення кісточок із ягід може займати чимало часу
Сезон черешні та вишні часто супроводжується приготуванням компотів, варення та випічки. І найбільше часу зазвичай займає видалення кісточок, але для цього створили кілька лайфхаків, які полегшать цей процес. РБК-Україна розповідає, як швидко видалити кісточки з черешні та вишні.
Як можна видалити кісточки?
- Часникочавка. Цей кухонний пристрій має отвір, який ідеально підійде для чищення черешень та вишень.
- Шпилька. Щоб витягти кісточку, потрібно використати шпильку як ложку. Однак під час видалення ви можете забруднитися, тому користуватися слід обережно.
- Олівець. Також підійде шпажка або коктейльна соломинка, за допомогою якої кісточки з ягід виштовхуються назовні.
- Пінцет. Такий метод діє приблизно так само, як і метод зі шпилькою. Просто потрібно витягнути кісточку.
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