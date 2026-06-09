Черешня має бути сухою, тому перед зберіганням не мийте її

Черешня доволі швидко втрачає свіжість після збору, тому неправильне зберігання може призвести до того, що фрукти стануть м’якими або почнуть псуватися вже через кілька днів. Onet розповідає, як зберігати черешню, щоб вона довше залишалася свіжою.

Як правильно зберігати черешню?

Якщо ви не з’їли всі ягоди одразу після покупки, зберігайте їх обережно. Незабезпечення належних умов може призвести до гниття. Тому черешню слід зберігати в холодильнику при температурі від 0 до 2°C та відносно високій вологості (90–95%). Якщо у вашому холодильнику є спеціальні зони для зберігання різних видів продуктів, ви можете спростити зберігання, налаштувавши потрібні параметри.

Черешня має бути сухою, тому перед зберіганням не мийте її. Також найкраще розкласти ягоди на тацю та помістити її внизу холодильника. Окрім цього, ви можете зберігати вишню в поліетиленовому пакеті, але попередньо зробіть у ньому отвори, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.

Також будьте обережні з продуктами, які зберігаються поруч з черешнями, адже вони можуть поглинати сторонні запахи.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати