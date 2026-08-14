Щоб миттєво видалити кісточку, вам не потрібне спеціалізоване обладнання

Якщо вам потрібно очистити велику кількість слив від кісточки, цей процес можна прискорити та полегшити. Pysznosci розповідає, як можна вийняти кісточку зі сливи за секунди.

Як вийняти кісточки зі слив?

Щоб миттєво видалити кісточку, вам не потрібне спеціалізоване обладнання. Для цього трюку вам знадобиться лише порожня пляшка з вузькою шийкою та дерев’яна паличка для суші або товста шпажка.

Просто покладіть фрукт на отвір пляшки, залишаючи плодоніжку зверху. Потім прикладіть паличку до сливи та рішучим, але плавним рухом проколіть її наскрізь. Кісточка має легко впасти прямо на дно пляшки, залишаючи вам цілу сливу з невеликим отвором посередині.

Цей метод буде особливо корисним, якщо ви хочете заморозити фрукт цілим або приготувати компот.

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