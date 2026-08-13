Вам потрібні лиш вершки, а сам процес займає близько 15 хвилин

Домашнє масло можна приготувати лише з кількох продуктів, і для цього не потрібне спеціальне обладнання. Вам потрібні лиш вершки, а сам процес займає близько 15 хвилин. Рysznosci розповідають, як приготувати домашнє масло з вершків.

Як полегшити собі процес?

Вибирайте вершки 30–36% – менш жирні просто не перетворяться на масло. Не хвилюйтеся, якщо вершки раптом стануть грудкуватими – це ознака того, що жир відокремлюється від пахти, а з жовтих грудочок саме й утворюється масло. За кілька хвилин вони чітко відокремляться одне від одного. Використовуйте велику миску – наприкінці збивання пахта може трохи розбризкуватися. Промийте масло крижаною водою – міняйте воду кілька разів, доки вона не перестане бути каламутною. Добре відіжміть масло – чим менше рідини всередині, тим довше воно протримається в холодильнику.

Як приготувати масло?

Вам знадобиться 1 літр вершків та пів чайної ложки солі. З цього об’єму у вас вийде приблизно 350 грамів масла.

Спосіб приготування: