Не купуйте масло, якщо є жирні вершки: як швидко зробити його вдома
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Вам потрібні лиш вершки, а сам процес займає близько 15 хвилин
Домашнє масло можна приготувати лише з кількох продуктів, і для цього не потрібне спеціальне обладнання. Вам потрібні лиш вершки, а сам процес займає близько 15 хвилин. Рysznosci розповідають, як приготувати домашнє масло з вершків.
Як полегшити собі процес?
- Вибирайте вершки 30–36% – менш жирні просто не перетворяться на масло.
- Не хвилюйтеся, якщо вершки раптом стануть грудкуватими – це ознака того, що жир відокремлюється від пахти, а з жовтих грудочок саме й утворюється масло. За кілька хвилин вони чітко відокремляться одне від одного.
- Використовуйте велику миску – наприкінці збивання пахта може трохи розбризкуватися.
- Промийте масло крижаною водою – міняйте воду кілька разів, доки вона не перестане бути каламутною.
- Добре відіжміть масло – чим менше рідини всередині, тим довше воно протримається в холодильнику.
Як приготувати масло?
Вам знадобиться 1 літр вершків та пів чайної ложки солі. З цього об’єму у вас вийде приблизно 350 грамів масла.
Спосіб приготування:
- Вийміть вершки з холодильника приблизно за 20 хвилин до збивання.
- Налийте вершки у велику миску та збивайте їх міксером на середній швидкості.
- Продовжуйте збивати вершки, навіть коли вони стануть щільними, як для десерту.
- Не зупиняйтеся, поки маса не почне зсідатися і не розділиться на грудочки масла та пахти.
- Процідіть пахту через сито і збережіть її для інших рецептів, якщо вона вам потрібна.
- Перекладіть масло в миску та залийте дуже холодною водою. Розминайте масло ложкою або долонею.
- Злийте каламутну воду і повторюйте промивання, поки вода не стане майже прозорою.
- Ретельно відіжміть масло від води, додайте сіль і легко вимішайте.
- Сформуйте масло або перекладіть у місткість та покладіть у холодильник. Таке масло слід використати протягом приблизно 7 днів.
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