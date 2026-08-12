Лисички варто шукати насамперед у досить вологих місцях

Лисички не ростуть у будь-якому місці лісу. Щоб знайти їх, потрібно враховувати три речі: де і коли шукати та як саме оглядати ліс. Рysznosci розповідає, як знайти лисички в лісі.

Де і коли шукати лисички?

Лисички варто шукати насамперед у досить вологих місцях. Найчастіше вони ростуть у затінених ділянках лісу, у невеликих заглибленнях місцевості, а також там, де м’який мох, хвойна підстилка або шар опалого листя. Також гриби часто ховаються поблизу таких дерев, як сосни, ялини, дуб, буки, берези чи граби, оскільки вони утворюють з ними мікоризу – тобто взаємовигідну співпрацю, під час якої гриб отримує з коренів дерева поживні речовини, а натомість постачає йому воду та мінеральні солі.

Так само як місце, важливим є й час пошуків, і найкраще вирушати до лісу через 2–3 дні після рясного дощу. Однак наберіться терпіння, адже навіть у найкращому місці ви можете розчаруватися не побачивши лисички, адже молоді гриби можуть бути майже повністю приховані під мохом або хвоєю.

Завжди оглядайте територію

Лисички найчастіше ростуть великими групами. Знайшовши першу лисичку, варто ретельно оглянути територію в радіусі кількох метрів. Будьте уважними, адже жовті капелюшки ховаються під мохом чи хвоєю, тому з неправильного ракурсу їх може бути взагалі не видно.

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