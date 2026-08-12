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Для цієї страви потрібне м’ясо, багате на колаген, адже саме він допомагає бульйону отримати характерну желейну структуру

Холодець може не застигнути, вийти рідким або зіпсуватися на смак через неправильно вибране м’ясо. Для цієї страви потрібне м’ясо, багате на колаген, адже саме він допомагає бульйону отримати характерну желейну структуру. УНІАН розповідає, яке м’ясо не підходить для холодцю. Яке м’ясо не варто брати для холодцю? Є кілька варіантів м’яса, яке не варто додавати в каструлю: Жирне м’ясо. Не варіть бульйон зі свинини або баранини з великими прожилками жиру. Через це страва вийде занадто жирною і не застигне. Дієтичне м’ясо. Якщо використовувати звичайне філе, то желейна структура не вийде. Пряні продукти. Не кладіть у каструлю м’ясо, яке вже приправлене спеціями або замариноване. Холодець слід приправляти спеціями в самому кінці. Частини молодих або старих тварин. Готуйте страву з м’яса зрілих, але не молодих або старих тварин. У телят і курчат недостатньо колагену в кістках, через це холодець не застигне. А якщо взяти старе м’ясо, то воно вийде жорстким, а бульйон гірчитиме.

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