Від цього залежить смак: як довго тримати пакетик чаю у воді і чому його не можна віджимати
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Чайний пакетик після заварювання багато хто звик віджимати у чашку. Проте так робити не варто. УНІАН розповідає, чому не можна віджимати чайний пакетик у чашку.
Чи потрібно діставати пакетик із чаю після заварювання, і що буде, якщо його віджати?
Пакетований чай не слід довго заварювати, оскільки в напій потрапляє занадто багато дубильних речовин. І саме вони псують смак чаю, роблячи його гірким, і в надлишку можуть погано впливати на здоров’я. З цієї ж причини не варто віджимати пакетик у чашку після заварювання.
Дубильні речовини, які містяться в чаї – таніни – насправді корисні, але в невеликих дозах. Вони є природним антиоксидантом, можуть виводити токсини і поліпшити перистальтику кишківника. Але якщо їх буде забагато, вони стануть шкідливими:
- Можуть стати причиною зневоднення.
- Заважають засвоюватися деяким корисним речовинам.
- Порушують роботу ферментів, що може позначатися на печінці та нирках.
Також міцний чай може провокувати перепади тиску, спричиняти нудоту та забарвлювати зубну емаль.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Якщо ви перетримали пакетик у чашці, то знизити вплив танінів можна, додавши лимон або молоко.
Скільки потрібно тримати пакетик в чашці?
Заварювати чай слід максимум 3 хвилини, а дітям – і того менше, адже їм не можна міцний чай.