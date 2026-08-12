Пакетований чай не слід довго заварювати, оскільки в напій потрапляє занадто багато дубильних речовин

Чайний пакетик після заварювання багато хто звик віджимати у чашку. Проте так робити не варто. УНІАН розповідає, чому не можна віджимати чайний пакетик у чашку.

Чи потрібно діставати пакетик із чаю після заварювання, і що буде, якщо його віджати?

Пакетований чай не слід довго заварювати, оскільки в напій потрапляє занадто багато дубильних речовин. І саме вони псують смак чаю, роблячи його гірким, і в надлишку можуть погано впливати на здоров’я. З цієї ж причини не варто віджимати пакетик у чашку після заварювання.

Дубильні речовини, які містяться в чаї – таніни – насправді корисні, але в невеликих дозах. Вони є природним антиоксидантом, можуть виводити токсини і поліпшити перистальтику кишківника. Але якщо їх буде забагато, вони стануть шкідливими:

Можуть стати причиною зневоднення. Заважають засвоюватися деяким корисним речовинам. Порушують роботу ферментів, що може позначатися на печінці та нирках.

Також міцний чай може провокувати перепади тиску, спричиняти нудоту та забарвлювати зубну емаль.

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Якщо ви перетримали пакетик у чашці, то знизити вплив танінів можна, додавши лимон або молоко.

Скільки потрібно тримати пакетик в чашці?

Заварювати чай слід максимум 3 хвилини, а дітям – і того менше, адже їм не можна міцний чай.