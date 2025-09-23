Сухий чай легко вбирає вологу та запахи

Щоб чашка чаю приносила задоволення кожного разу, важливо дбати не лише про заварювання, а й про умови зберігання. При неправильному підході аромат та смак чаю швидко тьмяніють. The Tea розповідає, як правильно зберігати чай вдома.

У чому потрібно зберігати чай?

Сухий чай легко вбирає вологу та запахи. Тому зберігати чай потрібно в герметичній упаковці. Для більшості сортів підійде чайниця або жерстяна місткість з кришкою. Але якщо ви вирішили зберігати чай у скляній банці, її потрібно залишати у темряві.

Завдяки герметичності упаковки чай не втратить свій запах та смак, а також залишиться свіжим якомога довше.

Де потрібно зберігати чай?

Чай потрібно зберігати якомога далі від джерела різких запахів та в темряві. Чаю може нашкодити навіть денне світло, адже воно прискорює хімічні процеси в чайному листі, через що він втрачає свої смакові властивості. Також чай варто зберігати у сухому місці, а рівень вологості не повинен перевищувати 60%. Температура зберігання чаю не повинна бути вище кімнатної, ще краще – легка прохолода, приблизно від +2 до +10°C.