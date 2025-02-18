Цей час називають напоєм із бабусиної аптечки

Серед великого розмаїття чаїв є один суперцінний напій. Його ще називають напоєм із бабусиної аптечки. Він є потужним природним регулятором біохімічних процесів в організмі, захищає клітини, підтримує роботу печінки, нормалізує травлення, заспокоює нервову систему і навіть має антиканцерогенний потенціал. Мова йде про ромашковий чай.

Відома дієтологиня Оксана Скиталінська каже, що горнятко теплого ромашкового чаю – це не просто ритуал перед сном. За цією простою традицією – справжня наука, яка працює на користь нашого організму.

Чим корисний ромашковий чай?

Антиоксидантний щит для клітин. «Що ж відбувається, коли ми робимо перший ковток? У наш організм потрапляють апігенін, кверцетин та флавоноїди – природні захисники, які нейтралізують вільні радикали. Вони пригнічують молекули NF-κB, головних тригерів запалення, допомагаючи клітинам залишатися здоровими та захищеними від пошкоджень», – каже дієтологиня.

Відновлює печінку і очищає організм. Ромашка запускає цитохром P450, ключовий фермент печінки, який очищує організм від токсинів. А ефірні олії працюють над зміцненням клітинних мембран, щоб печінка була стійкішою до навантажень, стресу і процесів старіння.

Захищає шлунок. Ромашка – природний бар’єр для подразнювачів слизової оболонки шлунка: вона стимулює секрецію муцину, створюючи захисний шар на слизовій оболонці, а також бореться з Helicobacter pylori, мікробом, що провокує виразки.

Природне заспокійливе. Чому після ромашкового чаю хочеться розслабитися? Вся справа в апігеніні – сполуці, яка діє як м’який активатор GABA-рецепторів, відповідальних за спокій і хороший сон. І хоч він працює слабше, ніж синтетичні транквілізатори, але без звикання та побічних ефектів.

Потенційний захист від раку. «Ромашковий чай – більше, ніж просто профілактика стресу. Апігенін викликає апоптоз (запрограмовану загибель) ракових клітин та перешкоджає їх живленню, блокуючи ангіогенез – утворення нових судин для пухлин», – твердить Оксана Скиталінська.

Тож випивши горнятко ромашкового чаю, ви подаруєте організму цілу порцію здоровʼя.

Як правильно приготувати ромашковий чай?

Здавалося б, у приготуванні чаю нема нічого складного. Та допустивши одну помилку, можна знизити корисні властивості ромашкового чаю – його не можна заливати окропом. Воду слід злегка охолодити. Ось рецепт правильно завареного ромашкового чаю від Оксани Скиталінської: 1-2 чайні ложки сухих квіток ромашки залити 200 мл гарячої (80-90 градусів) води. Не окропом, щоб не руйнувалися ефірні олії. Дайте настоятися 5 хвилин і ромашковий чай готовий до вживання. Пийте на здоров’я.