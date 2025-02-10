Кіноа є біла, червона і чорна і кожен може обрати ту, яка більше подобається

Нині дедалі більше дієтологів радять тим, хто дотримується здорового харчування, хоче втратити вагу тощо, включати у раціон кіноа – крупу, яку називають «золотом інків». Упаковки маленьких різнокольорових зерняток (білого, червоного та чорного кольорів) можна купити практично у кожному супермаркеті. І популярність кіноа дедалі більше зростає, його часто називають суперфудом, який позитивно впливає на організм і має бути на столі кожної родини.

Нині дієтолог Андрій Маковецький розкаже про користь цієї крупи, чим вона багата, який чинить вплив на організм і поділиться рецептами страв, які можна приготувати з кіноа.

Чому кіноа варто включати у раціон?

Кіноа, за словами дієтолога, – це псевдозернова культура, яка належить до родини амарантових. І за складом поживних речовин вона перевершує більшість звичних круп. У 100 г кіноа міститься близько 368 ккал, 14 г білка, 6 г жирів і 64 г вуглеводів. Воно також є джерелом клітковини, магнію, заліза, цинку, марганцю та калію.

«Ключова перевага кіноа — високий вміст білка, що включає всі дев'ять незамінних амінокислот. Це особливо важливо для вегетаріанців і веганів, адже кіноа може частково замінити білки тваринного походження. Крім того, кіноа не містить глютену, тому підходить для людей із целіакією або чутливістю до глютену», – каже Андрій Маковецький.

Наукові дослідження підтверджують: регулярне вживання кіноа може сприяти зниженню рівня холестерину, покращенню травлення, підтримці здоров'я серця та контролю рівня цукру в крові. Антиоксиданти, які містяться в кіноа, допомагають боротися з вільними радикалами, захищають організм від старіння та хронічних захворювань.

Кіноа біле, червоне і чорне: яка між ними різниця

На полицях супермаркетів часто можна побачити кіноа трьох кольорів: біле, червоне і чорне. Яка відмінність між ними?

Біле кіноа. Найпоширеніше та найбільш універсальне. Воно має ніжний, м'який смак і легко адаптується до будь-яких страв. Біле кіноа швидше готується (10–15 хвилин) і має найм'якшу текстуру.

Червоне кіноа. Має насиченіший горіховий смак і щільнішу текстуру. Завдяки своїй структурі, воно ідеально підходить для салатів, оскільки після варіння залишається розсипчастою.

Чорне кіноа. Найрідкісніше та найсмачніше. Чорне кіноа має інтенсивний, трохи землистий смак і твердішу текстуру. Воно довше готується (до 20 хвилин), але добре зберігає форму, що робить його чудовим варіантом для гарнірів.

«Харчова цінність усіх видів кіноа практично однакова, однак червоне та чорне кіноа містять більше антиоксидантів, таких як беталаїни, які захищають клітини від окисного стресу», – каже дієтолог.

Рецепти страв, до складу яких входить кіноа

Кіноа — це універсальний продукт, який легко інтегрувати у раціон. Завдяки своїй поживній цінності та нейтральному смаку воно чудово поєднується з овочами, м’ясом, морепродуктами і навіть фруктами. Вибирайте кіноа, що найкраще відповідає вашим потребам, і воно допоможе зробити ваше харчування збалансованим і корисним.

Салат із кіноа, авокадо та овочів

Інгредієнти:

біле кіноа — 100 г

авокадо — 1 шт.

помідори чері — 10 шт.

огірок — 1 шт.

листя салату — жменя

оливкова олія — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Відваріть біле кіноа до готовності (приблизно 12 хвилин) і охолодіть. Наріжте авокадо кубиками, помідори чері — половинками, огірок — тонкими слайсами. У глибокій мисці змішайте кіноа, авокадо, помідори, огірок і листя салату.Заправте салат оливковою олією та лимонним соком, додайте сіль і перець за смаком і акуратно перемішайте. Смачного!

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Гарнір із червоного кіноа та овочів гриль

Інгредієнти:

червоне кіноа — 100 г

цукіні — 1 шт.

баклажан — 1 шт.

болгарський перець — 1 шт.

часник — 2 зубчики

оливкова олія — 3 ст. л.

пряні трави (розмарин, орегано) — за смаком

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Відваріть червоне кіноа до готовності (15 хвилин). Овочі наріжте великими шматками, змастіть оливковою олією, додайте подрібнений часник, сіль, перець і трави. Запечіть у духовці при температурі 200°C або обсмажте на грилі до золотистої скоринки. А тоді змішайте овочі гриль із червоною кіноа та подавайте як гарнір до основної страви.

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Чорне кіноа зі шпинатом і грибами

Інгредієнти:

чорне кіноа — 100 г

шпинат свіжий — 150 г

гриби (печериці) — 200 г

цибуля — 1 шт.

соєвий соус — 2 ст. л.

рослинна олія — 2 ст. л.

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Відваріть чорне кіноа до готовності (20 хвилин). На розігрітій сковороді обсмажте подрібнену цибулю та гриби до м'якості. Додайте шпинат, готуйте ще 2-3 хвилини, поки шпинат не зменшиться в об’ємі. Тоді додайте чорну кіноа, полийте соєвим соусом, приправте сіллю й перцем. Перемішайте та подавайте гарячою.