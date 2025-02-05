Цей коренеплід має численні переваги для здоров'я

Серед різноманіття коренеплодів, які ми звикли бачити на наших столах, є один недооцінений, але надзвичайно корисний продукт – топінамбур, його ще називають земляною грушею. Зараз він усе впевненіше повертається на наші кухні, бо все більше людей відкривають для себе його смак і численні переваги для здоров’я.

Топінамбур може стати чудовою альтернативою картоплі чи іншим коренеплодам. Він легко впишеться у будь-який раціон, особливо для тих, хто піклується про своє здоров’я, контролює рівень цукру в крові або прагне урізноманітнити меню.

Нині дієтолог Андрій Маковецький розкаже про корисні властивості топінамбура і поділиться рецептами страв, до складу яких входить цей коренеплід.

Чим корисний топінамбур?

Топінамбур – це багаторічна рослина з родини айстрових, яка утворює їстівні бульби. Він походить із Північної Америки, але його здавна вирощували і в Україні. На вигляд бульби нагадують імбир або картоплю з нерівною поверхнею, а за смаком – ніжний, трохи солодкуватий, нагадує молодий артишок чи навіть горішки.

Що цінного містить у собі цей коренеплід?

1. Багатий на інулін. Топінамбур містить природний пребіотик інулін, який підтримує здорову мікрофлору кишківника. Це особливо корисно для людей із проблемами травлення та для тих, хто контролює рівень цукру в крові, адже інулін сприяє нормалізації глюкози.

2. Покращує обмін речовин. Завдяки високому вмісту клітковини топінамбур сприяє виведенню токсинів, покращує обмін речовин і допомагає контролювати вагу.

3. Зміцнює імунітет. Бульби багаті на вітаміни C, B1, B2 та мінерали, такі як калій, залізо, магній. Це робить топінамбур відмінним засобом для зміцнення імунітету та профілактики авітамінозу в холодну пору року.

4. Підтримує здоров’я серця. Завдяки калію та антиоксидантам, топінамбур сприяє зниженню артеріального тиску та покращенню роботи серцево-судинної системи.

5. Підходить для людей з діабетом. Низький глікемічний індекс робить цей коренеплід ідеальним для раціону людей із діабетом.

Що можна приготувати з топінамбура?

За словами дієтолога, топінамбур універсальний у приготуванні: його можна вживати сирим, запікати, тушкувати, варити або смажити. Його ніжний, злегка горіховий смак робить його чудовим інгредієнтом для салатів, супів, пюре чи навіть чіпсів.

Ось три простих рецепти, до складу яких входить топінамбур

Салат із топінамбура, яблука і горіхів

Інгредієнти:

топінамбур – 200 г

зелене яблуко – 1 шт.

волоські горіхи – 50 г

лимонний сік – 1 ст. л.

оливкова олія – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л. (за бажанням)

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Топінамбур помити, почистити і натерти на грубій терці, яблуко також. Горіхи злегка подрібнити. Усі інгредієнти змішати. З лимонного соку, оливкової олії і меду ( за бажанням) приготувати заправку. Посолити, поперчити і салат готовий.

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Крем-суп із топінамбуру та імбиру

Інгредієнти:

топінамбур – 500 г

картопля – 1 шт.

морква – 1 шт.

імбир свіжий (натертий) – 1 ч. л.

цибуля – 1 шт.

часник – 2 зубчики

овочевий бульйон або вода – 1 л

оливкова олія – 2 ст. л.

сіль, перець – за смаком

зелень або гарбузове насіння для подачі

Спосіб приготування:

Очистіть топінамбур, картоплю та моркву, наріжте кубиками. На оливковій олії обсмажте цибулю до прозорості, додайте часник і натертий імбир, обсмажте ще хвилину. Тоді додайте нарізані овочі, залийте бульйоном або водою, доведіть до кипіння. Варіть 20-25 хвилин до м’якості овочів. А тоді зніміть з вогню, дайте трохи охолонути і збийте блендером до кремоподібної консистенції. Додайте сіль, перець за смаком. Подавайте із зеленню або підсмаженим гарбузовим насінням.

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Запечений топінамбур із травами та часником

Інгредієнти:

топінамбур – 400 г

часник – 4 зубчики

оливкова олія – 3 ст. л.

розмарин або чебрець (свіжий або сухий) – 1 ч. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Добре промийте топінамбур (можна залишити шкірку), наріжте скибочками. Часник подрібніть або залиште зубчики цілими для м’якшого аромату. Змішайте топінамбур із часником, оливковою олією, травами, сіллю, перцем і лимонним соком і викладіть на деко, застелене пергаментом. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Подавайте його як гарнір до риби, м’яса або як самостійну страву.