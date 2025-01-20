Чорна квасоля збагатить раціон і принесе користь організму

Серед різних видів квасолі чорна квасоля посідає особливе місце, бо вона є надзвичайно цінним джерелом вітамінів і мінералів й чинить позитивний вплив на організм. Регулярне вживання цієї квасолі підтримує здоров’я кишківника, серця, допомагає регулювати рівень глюкози в крові, нормалізувати тиск, сприяє еластичності та пружності шкіри тощо.

Дієтолог Андрій Маковецький нині розкаже, якими поживними речовинами багата чорна квасоля, чому її слід включати у раціон для збалансованого харчування, які лікувальні властивості вона має, і поділиться цікавими рецептами страв, до складу яких входить чорна квасоля.

Чим і кому особливо корисна чорна квасоля?

1.Багата клітковиною. Чорна квасоля багата на розчинну та нерозчинну клітковину, яка сприяє нормалізації травлення, попереджаючи запори, допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину (LDL), що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

2.Джерело білка. У 100 г чорної квасолі міститься близько 8-9 г білка. Це якісний рослинний білок, важливий для м’язового тонусу та відновлення тканин, особливо для веганів та вегетаріанців.

3. Джерело вітамінів і мінералів. Чорна квасоля багата на магній, залізо, калій, цинк, вітаміни групи В (фолієва кислота, тіамін), що сприяють підтримці здоров’я нервової системи, серця, кровоносної системи, кісток.

4. Має антиоксидантну дію. Чорна квасоля містить антоціани – потужні антиоксиданти, які допомагають боротися з оксидативним стресом та знижують ризик розвитку хронічних захворювань, таких як рак та діабет. Антиоксиданти також допомагають боротися з вільними радикалами, які можуть пошкодити клітини шкіри та сприяти передчасному старінню. Окрім того, вміст білка в чорних бобах підтримує вироблення колагену, сприяючи еластичності та пружності шкіри.

5. Регулює рівень цукру в крові. Завдяки низькому глікемічному індексу (ГІ) та вмісту клітковини чорна квасоля допомагає стабілізувати рівень глюкози у крові, що особливо корисно для людей із діабетом 2 типу.

6. Допомагає підтримувати здорову вагу. Дослідження показують, що вживання бобових, включно з чорною квасолею, допомагає підтримувати здорову вагу, попереджаючи ожиріння, завдяки низькій калорійності та високій ситності.

7. Підтримує здоров’я мозку та когнітивні функції. Вміст фолієвої кислоти та магнію в чорних бобах підтримує здоров’я мозку та когнітивні функції. Фолієва кислота відіграє важливу роль у функції нейромедіаторів, тоді як магній необхідний для нервової передачі та скорочення м’язів.

Як краще включити чорну квасолю у раціон?

Її можна використовувати для приготування салатів, супів, ароматних соусів, пасти, паштету. Пюре з чорної квасолі можна використати як основу для вегетаріанських гамбургерів і котлет тощо. Дієтолог Андрій Маковецький ділиться нині з читачами ZAXID.NET рецептами смачних і корисних страв, які можна легко приготувати навіть початківцям.

Буріто з чорною квасолею

Інгредієнти (на 2 порції):

чорна квасоля (варена) — 200 г

цільнозернові тортильї (або тонкий лаваш) — 2 шт.

авокадо — 1 шт.

помідори — 2 шт.

червона цибуля — 1/2 шт.

кінза — 1/2 пучка

лимонний сік — 1 ст. л.

паприка, кмин, сіль — за смаком

Спосіб приготування:

Авокадо розімніть виделкою, додайте лимонний сік, сіль і перемішайте. У сковорідці злегка підігрійте квасолю зі спеціями (паприка, кмин, сіль). Наріжте помідори, цибулю і кінзу, а тоді на тортилью викладіть шар квасолі, потім авокадо, овочі й зелень. Згорніть у рулет і подавайте.

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Крем-суп із чорної квасолі

Інгредієнти (на 2 порції):

чорна квасоля (варена) — 300 г

овочевий бульйон — 500 мл

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

оливкова олія — 1 ст. л.

сік лайма — 1 ст. л.

паприка, кмин, сіль — за смаком

авокадо, кінза (для подачі)

Спосіб приготування:

Спершу розігрійте оливкову олію, обсмажте на ній дрібно нарізані цибулю і часник. Додайте квасолю, спеції та прогрійте 2 хвилини. Залийте овочевим бульйоном, доведіть до кипіння й варіть 10 хвилин, а тоді перебийте блендером до однорідної консистенції. Подавайте крем-суп з нарізаним авокадо, кінзою і краплею лаймового соку.

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Чаша Будди з чорною квасолею

Інгредієнти (на 2 порції):

чорна квасоля (варена) — 200 г

кіноа — 150 г

запечений гарбуз — 150 г

авокадо — 1 шт.

свіжий шпинат — 100 г

лимонний сік — 1 ст. л.

оливкова олія — 1 ст. л.

тахіні (кунжутна паста) — 1 ст. л.

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Приготуйте кіноа за інструкцією на упаковці. Запечіть гарбуз у духовці при 200°C протягом 20 хвилин. У глибоку миску викладіть шпинат, кіноа, квасолю, шматочки гарбуза та нарізане авокадо. Окремо приготуйте заправку, змішайте оливкову олію, тахіні, лимонний сік, сіль, перець, полийте соусом чашу і відразу подавайте. Смачного!