Сильна імунна система вимагає збалансованого харчування, багатого вітамінами, мінералами та антиоксидантами

Сезон застуди та грипу уже розпочався, а пік захворюваності ще попереду, тож підтримка міцної імунної системи є важливою для збереження здоров’я та запобігання хворобам. Дослідження показують, що збалансована дієта, наповнена багатими на поживні речовини продуктами, є одним із найкращих способів підтримати імунітет, повідомляє Eating Well.

Дотримання здорової, добре збалансованої дієти, багатої на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, може допомогти зберегти імунну систему міцною. Замість того, аби «підвищувати» імунітет, мета полягає в тому, щоб забезпечити організм необхідними поживними речовинами, які допоможуть залишатися здоровим, запобігати хворобам і функціонувати якнайкраще.

За даними Національного інституту здоров’я, вітаміни, мінерали та антиоксиданти, що містяться в певних продуктах харчування, допомагають зміцнити імунний захист і зменшити запалення, допомагаючи створити міцнішу основу для відмінного здоров’я.

«Певні поживні речовини можуть активувати функції та процеси імунітету та організму, завдяки чому вони працюють ефективніше. Наприклад, вітамін С допомагає стимулювати утворення антитіл для боротьби з хворобами, тоді як вітамін А допомагає підтримувати тканини та шкіру здоровими для захисту від інфекцій», – каже дієтологиня Сара Шліхтер.

Дієтологиня Тріста Бест додає, що збалансована дієта, багата поживними речовинами, підтримує оптимальну імунну відповідь, допомагаючи організму ефективно реагувати на щоденні стресові фактори та потенційні інфекції.

Продукти, які взимку варто включати у раціон

Дієтологи називають шість продуктів, які варто споживати у зимову пору для підтримки імунної системи, бо сильна імунна система вимагає збалансованого харчування, багатого вітамінами, мінералами та антиоксидантами.

1. Цитрусові

Цитрусові (апельсини, лимони та грейпфрути тощо), є чудовим джерелом вітаміну С, який є антиоксидантом, що підтримує виробництво імунних клітин і захищає клітини від окислювального стресу.

«Вітамін С є ключовим у роботі імунітету, зокрема у виробництві та підтримці імунних клітин, таких як лімфоцити та фагоцити», – пояснює Тріста Бест. Цитрусові також містять флавоноїди, які діють як антиоксиданти та допомагають боротися з вільними радикалами.

2. Йогурт

Йогурт багатий на пробіотики (корисні бактерії), які можуть підтримувати здоров’я кишківника. Оскільки приблизно від 70% до 80% імунних клітин знаходяться у кишківнику, підтримка здорового мікробіому кишківника має вирішальне значення для імунної функції.

«Пробіотики в йогурті допомагають урізноманітнити «хороші» бактерії у кишківнику, створюючи сильніший захист від патогенів. Для максимальної підтримки імунітету вибирайте несолодкі йогурти з позначкою «живі та активні культури», – каже Сара Шліхтер.

3. Часник

Часник століттями використовувався в традиційній медицині за його антимікробні та протизапальні властивості. Він містить аліцин, сірковмісну сполуку, яка, згідно з дослідженнями, сприяє зміцненню імунітету.

«Часник містить такі сполуки, як аліцин, які можуть допомогти зменшити тяжкість і тривалість захворювань. Він також містить сполуки сірки, які підтримують природні процеси детоксикації організму, опосередковано допомагаючи імунітету», — каже Тріста Бест.

4. Батат

Батат насичений бета-каротином, попередником вітаміну А, який необхідний для нормальної роботи імунної системи.

«Вітамін А зберігає тканини та шкіру здоровими, що є критичним бар’єром проти інфекцій . Одна середня солодка картопля містить більше, ніж рекомендована добова норма вітаміну А, а також клітковини, калію та вітаміну С, що робить її багатим на поживні речовини вибором для підтримки імунітету», — пояснює Сара Шліхтер.

5. Листова зелень

Листова зелень, така як шпинат, листова капуста та мангольд, є джерелом поживних речовин, які забезпечують вітамінами A, C та E, і всі вони підтримують кращий імунітет. Тріста Бест каже: «Листова зелень містить фолієву кислоту, поживну речовину, яка підтримує вироблення клітин, у тому числі імунних, і зберігає міцність захисту нашого організму. Антиоксиданти в листовій зелені захищають клітини від окислювального стресу, а вітамін А сприяє здоров’ю шкіри, головній лінії захисту від патогенів».

6. Мигдаль

Мигдаль багатий вітаміном Е, ще одним антиоксидантом, який підтримує імунну функцію, захищаючи клітинні мембрани від окислювального стресу. «Вітаміну Е не приділяється стільки уваги, як вітаміну С, але він необхідний для захисту імунних клітин від пошкоджень. Крім того, мигдаль містить здорові жири, які покращують засвоєння жиророзчинних вітамінів, включаючи вітаміни А та Е», — каже Сара Шліхтер.