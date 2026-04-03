Головний біль і «камінь» на плечах: як стрес проявляється у тілі
Емоції і тіло працюють як єдина система
Як емоції впливають на тіло
Психологиня пояснює, що емоції і тіло працюють як єдина система. Переживання, тривога або напруження не залишаються лише на рівні думок – вони впливають на фізичний стан людини. За словами фахівчині, організм таким чином реагує на емоційне перевантаження і сигналізує, що людині потрібен відпочинок або зміна темпу життя.
«Уявіть тіло як музичний інструмент. Коли ви розслаблені, він грає гармонійно. Але коли з’являється стрес – це ніби хтось починає неправильно перебирати струни, і виникає дисонанс», – каже Наталія Шейнич.
Чому тіло реагує на стрес
Стрес – це не лише сильні потрясіння або складні життєві події. Часто він накопичується поступово – через щоденні переживання, втому і постійну напругу. У результаті організм починає працювати в режимі постійної фонової тривоги, навіть якщо людина цього не помічає.
Стрес виникає не лише від війни – він складається з багатьох дрібних щоденних ситуацій:
- робота і дедлайни
- побутові обов’язки
- фінансові труднощі
- складні розмови
«Це може бути велика кількість маленьких щоденних тисків. Наприклад, відвести дитину у школу, кермувати автівкою, піти на роботу, виконати домашні обов’язки. Фінансові труднощі чи складні розмови теж впливають», – пояснює Наталія Шейнич.
Тіло може реагувати на переживання навіть тоді, коли людина цього не усвідомлює. Фото Freepik
Наш мозок сприймає такі ситуації як загрозу і запускає давній механізм виживання – реакцію «бий або біжи».
«Мозок реагує на стресові фактори як на фізичну загрозу і активує реакцію “бий або біжи”. Це еволюційний механізм, який допомагав людям виживати, коли їм загрожувала небезпека», – розповідає фахівчиня і додає, що організм починає виробляти гормони стресу – адреналін і кортизол. Але сьогодні ці гормони часто не вивільняються з тіла.
Саме тому стрес накопичується і починає проявлятися симптомами у тілі.
Найпоширеніші фізичні симптоми стресу
Одним із найчастіших симптомів є головний біль або мігрені.
«М'язи шиї, плечей і голови сильно напружуються, і ця тривала напруга призводить до ниючого головного болю мігрені», – пояснює психологиня.
Також через стрес може виникати бруксизм – стискання щелеп або скрегіт зубами, особливо вночі. Це теж провокує головний біль і дискомфорт.
Частина людей відчуває ломоту в тілі, скутість рухів і всім нам відомий «камінь на плечах». Зокрема і травна система дуже чутлива до емоційного стану. Ба більше, раніше деякі проблеми шлунка лікували антидепресантами, а гастроенерологи і досі часто виписують заспокійливі.
«Кишечник має дуже розгалужену нейронну мережу, тому його часто називають другим мозком. Він дуже чутливий до стресу,» – пояснює Наталія Шейнич.
Тривалі переживання можуть впливати на роботу всього організму. Фото Freepik
Саме тому під час стресу може з’являтися:
- дискомфорт у шлунку
- порушення травлення
- зміни апетиту
Психологиня також наголошує, що стрес і проблеми зі сном утворюють замкнене коло: «Брак сну посилює стрес, а стрес посилює проблеми зі сном».
Через це людина може прокидатися виснаженою навіть після достатньої кількості годин сну.
Ще один поширений тілесний прояв стресу – висипання на шкірі.
«Перед важливою подією часто з'являється прищик. Це через гормони стресу, особливо кортизол, який збільшує вироблення шкірного сала», – пояснює Наталя Шейнич.
Не можна ігнорувати симптоми
Фахівчиня стверджує, що тіло таким чином тіло нам подає сигнали про перевантаження.
«Тіло є дуже розумним. Коли воно перебуває під постійним напруженням, воно починає посилати сигнали через фізичні симптоми», – пояснює вона, при цьому наголошуючи: фізичні причини також потрібно достемнно дослідити.
«Ми не знецінюємо лікарів, адже симптоми можуть бути пов’язані із захворюваннями, запальними процесами або проблемами з ендокринною системою. Тому важливо здати аналізи і пройти обстеження», – каже Наталя Шейнич.
За словами психологині, коли людина починає слухати своє тіло і працювати зі стресом, то головні болі можуть ставати рідшими, травлення – стабільнішим, а напруга у плечах – зменшуватися.
Наталія Шейнич наголошує, що почуватися фізично добре – це стан, до якого можна прийти поступово – крок за кроком, починаючи реагувати на сигнали власного тіла.
