Організм може реагувати фізичними симптомами, коли накопичується стрес

Знайома ситуація, коли ви спите достатньо, але прокидаєтесь із головним болем? Або харчуєтесь нормально, але постійно відчуваєте дискомфорт у шлунку. Хтось помічає, що плечі ніби постійно напружені, а щелепи стиснуті. Такі симптоми багато хто списує на перевтому або проблеми зі здоров’ям, проте часто тіло так реагує на тривалий стрес. Клінічна психологиня та членкиня асоціації УАКПТ Наталія Шейнич пояснює, чому емоційне напруження починає проявлятися фізично і які сигнали організму не варто ігнорувати.

Як емоції впливають на тіло

Психологиня пояснює, що емоції і тіло працюють як єдина система. Переживання, тривога або напруження не залишаються лише на рівні думок – вони впливають на фізичний стан людини. За словами фахівчині, організм таким чином реагує на емоційне перевантаження і сигналізує, що людині потрібен відпочинок або зміна темпу життя.

«Уявіть тіло як музичний інструмент. Коли ви розслаблені, він грає гармонійно. Але коли з’являється стрес – це ніби хтось починає неправильно перебирати струни, і виникає дисонанс», – каже Наталія Шейнич.

Чому тіло реагує на стрес

Стрес – це не лише сильні потрясіння або складні життєві події. Часто він накопичується поступово – через щоденні переживання, втому і постійну напругу. У результаті організм починає працювати в режимі постійної фонової тривоги, навіть якщо людина цього не помічає.

Стрес виникає не лише від війни – він складається з багатьох дрібних щоденних ситуацій:

робота і дедлайни

побутові обов’язки

фінансові труднощі

складні розмови

«Це може бути велика кількість маленьких щоденних тисків. Наприклад, відвести дитину у школу, кермувати автівкою, піти на роботу, виконати домашні обов’язки. Фінансові труднощі чи складні розмови теж впливають», – пояснює Наталія Шейнич.

Тіло може реагувати на переживання навіть тоді, коли людина цього не усвідомлює.

Наш мозок сприймає такі ситуації як загрозу і запускає давній механізм виживання – реакцію «бий або біжи».

«Мозок реагує на стресові фактори як на фізичну загрозу і активує реакцію “бий або біжи”. Це еволюційний механізм, який допомагав людям виживати, коли їм загрожувала небезпека», – розповідає фахівчиня і додає, що організм починає виробляти гормони стресу – адреналін і кортизол. Але сьогодні ці гормони часто не вивільняються з тіла.

Саме тому стрес накопичується і починає проявлятися симптомами у тілі.

Найпоширеніші фізичні симптоми стресу

Одним із найчастіших симптомів є головний біль або мігрені.

«М'язи шиї, плечей і голови сильно напружуються, і ця тривала напруга призводить до ниючого головного болю мігрені», – пояснює психологиня.

Також через стрес може виникати бруксизм – стискання щелеп або скрегіт зубами, особливо вночі. Це теж провокує головний біль і дискомфорт.

Частина людей відчуває ломоту в тілі, скутість рухів і всім нам відомий «камінь на плечах». Зокрема і травна система дуже чутлива до емоційного стану. Ба більше, раніше деякі проблеми шлунка лікували антидепресантами, а гастроенерологи і досі часто виписують заспокійливі.

«Кишечник має дуже розгалужену нейронну мережу, тому його часто називають другим мозком. Він дуже чутливий до стресу,» – пояснює Наталія Шейнич.

Тривалі переживання можуть впливати на роботу всього організму.

Саме тому під час стресу може з’являтися:

дискомфорт у шлунку

порушення травлення

зміни апетиту

Психологиня також наголошує, що стрес і проблеми зі сном утворюють замкнене коло: «Брак сну посилює стрес, а стрес посилює проблеми зі сном».

Через це людина може прокидатися виснаженою навіть після достатньої кількості годин сну.

Ще один поширений тілесний прояв стресу – висипання на шкірі.

«Перед важливою подією часто з'являється прищик. Це через гормони стресу, особливо кортизол, який збільшує вироблення шкірного сала», – пояснює Наталя Шейнич.

Не можна ігнорувати симптоми

Фахівчиня стверджує, що тіло таким чином тіло нам подає сигнали про перевантаження.

«Тіло є дуже розумним. Коли воно перебуває під постійним напруженням, воно починає посилати сигнали через фізичні симптоми», – пояснює вона, при цьому наголошуючи: фізичні причини також потрібно достемнно дослідити.

«Ми не знецінюємо лікарів, адже симптоми можуть бути пов’язані із захворюваннями, запальними процесами або проблемами з ендокринною системою. Тому важливо здати аналізи і пройти обстеження», – каже Наталя Шейнич.

За словами психологині, коли людина починає слухати своє тіло і працювати зі стресом, то головні болі можуть ставати рідшими, травлення – стабільнішим, а напруга у плечах – зменшуватися.

Наталія Шейнич наголошує, що почуватися фізично добре – це стан, до якого можна прийти поступово – крок за кроком, починаючи реагувати на сигнали власного тіла.

