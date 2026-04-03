Гінекологиня, кандидатка медичних наук Олена Прикупенко

Нині чимало жінок стикаються з такою проблемою, як накопичення рідини у порожнині матки, або мовою медиків – серозометрою. З такою проблемою, за словами гінекологів, стикається до 10% жінок у постменопаузі. Найчастіше накопичення рідини виявляють випадково, під час ультразвукового обстеження і така знахідка кидає жінок у шок. Що робити? Це патологія чи сигнал організму? Негайно забирати рідину чи за нею спостерігати? Пояснити жінкам, як діяти в такому випадку ZAXID.NET попросив гінекологиню, кандидатку медичних наук, заступницю медичного директора Університетської лікарні ЛНМУ Олену Прикупенко.

«Для багатьох жінок виявлення серозометри (накопичення рідини в порожнині матки) звучить тривожно. Тому дуже важливо не панікувати, а розуміти: у більшості випадків це не самостійне захворювання, а лише ознака певних змін в організмі», – каже Олена Прикупенко.

Що таке серозометра і чому вона виникає?

За її словами, серозометра – це стан, при якому в порожнині матки накопичується серозна, тобто прозора рідина. Найчастіше вона виникає через порушення її відтоку. Основною причиною є звуження або повне закриття цервікального каналу, особливо у жінок у період менопаузи та постменопаузи. Саме в цьому віці серозометру виявляють найчастіше.

Утім, виникнення серозометри можуть спровокувати й інші причини:

запальні процеси,

поліпи,

міома матки,

гіперплазія ендометрію,

наслідки оперативних втручань,

гормональні порушення,

онкологічні захворювання (в окремих випадках).

«Досить часто серозометра протікає безсимптомно і є випадковою знахідкою під час УЗД. Проте інколи жінки можуть відчувати ниючий біль унизу живота, дискомфорт або тиск, а також спостерігати водянисті виділення», – каже гінекологиня.

Чому з накопиченням рідини у порожнині матки не можна легковажити?

Олена Прикупенко каже, що саме по собі накопичення рідини не завжди є небезпечним, однак воно завжди сигналізує про наявність певної причини, яку необхідно встановити. Найбільшу настороженість викликає ризик прихованих патологічних процесів, передусім запальних або онкологічних.

«Підхід до лікування залежить від причини. У деяких випадках достатньо медикаментозної терапії, в інших - необхідне втручання: розширення цервікального каналу та евакуація рідини. Для уточнення діагнозу часто застосовується гістероскопія, яка дозволяє безпосередньо оглянути порожнину матки», – каже гінекологиня.

Бувають випадки, коли серозометру виявляють у жінок репродуктивного віку, і це потребує особливої уваги, оскільки може свідчити про запальні процеси або внутрішньоматкову патологію і навіть впливати на репродуктивну функцію.У таких випадках варто відразу звертатися до спеціаліста.

Коли без консультації лікаря не обійтися

Серед пацієнток поширена думка, що невелика кількість рідини (до 3–4 мм) не є небезпечною і не потребує втручання. Олена Прикупенко каже, що це не зовсім так. Важливий не лише об’єм рідини, а причина її накопичення. Навіть мінімальна кількість може бути проявом патології, тому рішення про спостереження чи лікування має приймати лікар після обстеження.

«Є ситуації, коли серозометра потребує невідкладного втручання. Це поява болю, підвищення температури, гнійних виділень, швидке збільшення кількості рідини або підозра на злоякісний процес», – каже лікарка.

Як не допустити затримки рідини у порожнині матки? За словами гінекологині, специфічної профілактики серозометри не існує. Однак регулярні огляди у гінеколога, своєчасне лікування запальних захворювань та контроль гормонального стану значно знижують ризики.

«Серозометра – це не діагноз, якого потрібно боятися, а сигнал організму, який не можна ігнорувати. Своєчасне обстеження дозволяє уникнути серйозних ускладнень і зберегти жіноче здоров’я», – твердить Олена Прикупенко.