Гінекологиня Олена Прикупенко консультує пацієнтку

Нетримання сечі у жінок – це поширена і часто замовчувана проблема, яка суттєво впливає на якість життя. За статистикою приблизно 40% жінок після 40 років стикаються з різними формами нетримання сечі, а після 50 років цей показник зростає. І не лише в Україні, а й у світі.

Акушер-гінекологиня вищої категорії, кандидатка медичних наук, заступниця медичного директора Університетської лікарні ЛНМУ Олена Прикупенко каже, що нетримання сечі не є нормою ні в молодому, ні в старшому віці. Це медична проблема, яка успішно лікується сучасними методами. При вчасному зверненні і правильно підібраному лікуванні жінка може повернутися до комфортного та активного життя.

Чому у жінок виникає нетримання сечі?

За словами гінекологині, є різні причини, які провокують нетримання сечі у жінок.

Вікові та гормональні зміни. Вони є основною причиною, що призводять до ослаблення м’язів тазового дна та зв’язкового апарату, що сприяє появі симптомів.

Вагітність і пологи, особливо багаторазові або ускладнені.

Зниження рівня естрогенів у період перименопаузи та менопаузи.

Надмірна маса тіла, важка фізична праця, підняття тягарів, хронічний кашель, закрепи.

Гінекологічні операції, опущення або пролапс органів малого тазу.

Супутні хронічні захворювання (ожиріння, діабет, неврологічні чи урологічні захворювання).

У жінок може бути підтікання і нетримання сечі, і ці поняття, каже гінекологиня, не завжди є тотожними. Підтікання – це мимовільне виділення невеликої кількості сечі, наприклад під час кашлю чи фізичного навантаження. Нетримання сечі – ширше поняття, яке включає будь-яку втрату контролю над сечовипусканням, від незначного підтікання до неможливості втримати сечу.

«Найчастіше проблема проявляється підтіканням під час кашлю, чхання, сміху або фізичних навантажень, раптовим сильним позивом до сечовипускання, який важко стримати, частими нічними походами в туалет, відчуттям неповного спорожнення сечового міхура, дискомфортом та зниженням впевненості у повсякденному житті», – каже Олена Прикупенко.

До яких спеціалістів звертатися по медичну допомогу?

Є різні типи нетримання сечі, найпоширеніші з них:

Стресове – виникає при кашлі, сміху, піднятті важких предметів.

– виникає при кашлі, сміху, піднятті важких предметів. Ургентне – супроводжується різким позивом до сечовипускання, коли жінка не встигає дійти до туалету.

– супроводжується різким позивом до сечовипускання, коли жінка не встигає дійти до туалету. Змішане – поєднує ознаки обох форм і вважається найскладнішим.

Лікарка радить жінкам не сподіватися, що проблема мине сама по собі. Без лікування вона може прогресувати і погіршувати якість життя. Раннє звернення до лікаря значно підвищує ефективність лікування і дозволяє уникнути складніших втручань у майбутньому.

«Звертатися слід до лікаря-гінеколога, уролога або урогінеколога. Найчастіше першим фахівцем є гінеколог, який проводить огляд, призначає необхідні обстеження і визначає подальшу тактику лікування. За потреби пацієнтку можуть скерувати до суміжних спеціалістів», – каже Олена Прикупенко.

Як лікують нетримання сечі?

Гінекологиня каже, що сучасна медицина має широкий спектр методів лікування. На ранніх етапах ефективними є консервативні методи, зокрема вправи для зміцнення м’язів тазового дна, фізіотерапія, нормалізація ваги, медикаментозна терапія за показами, локальна гормональна терапія в період менопаузи, тренування сечового міхура та корекція способу життя.

«У випадках, коли консервативне лікування недостатньо ефективне, застосовуються сучасні малоінвазивні та хірургічні методи, серед яких ін’єкційні методики, слінгові операції та реконструктивні втручання при пролапсі органів малого таза. Метод лікування підбирається індивідуально після повного обстеження», – каже Олена Прикупенко.

У більшості випадків проблему можна вирішити повністю або значно зменшити її прояви і жінка може повернутися до комфортного та активного життя.

«Нетримання сечі не є нормою ні в молодому, ні в старшому віці і не повинно залишатися без уваги. Це медична проблема, яка успішно лікується сучасними методами», – наголошує гінекологиня. І радить жінкам, у яких є така проблема, не ускладнювати собі життя, не замикатися у собі зі своєю проблемою, а вчасно звертатися по медичну допомогу.