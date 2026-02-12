Запаморочення виникає через збій вестибулярного апарата

Це може статися раптово, у будь-який час доби, навіть під час сну. Ви прокидаєтесь від того, що вас нудить, може виникнути і блювота. Відкриваєте очі, а кімната крутиться, навіть невеликий поворот голови посилює ці симптоми. Втриматися на ногах часто неможливо, ви втрачаєте рівновагу. Що відбувається? Спершу виникає думка, що ви чимось отруїлися, тому й нудить, блювота, або може це – інсульт, бо з головою щось відбувається незрозуміле. Такі симптоми можуть тривати кілька хвилин або довше, і повторюватися кілька разів на день або з’являтися при зміні положення голови. Одним такий стан дошкуляє лише день, в інших тримається значно довше.

Це так проявляється збій вестибулярного апарата. Дуже виснажливе захворювання, особливо, якщо триває довго. Що призводить до збою? Що робити під час нападу? Як повернути собі рівновагу? Порадами з цього приводу ділиться отоларинголог Університетської лікарні ЛНМУ (кампус ім. Мар’яна Панчишина) Олексій Рибачук.

Де в організмі є центр рівноваги?

Багато хто помилково вважає, що за рівновагу відповідає мозок або ноги. Насправді ж головний орган балансу, каже отоларинголог, є всередині скроневої кістки черепа – у внутрішньому вусі.

«Цей крихітний механізм складається з трьох півколових каналів, заповнених рідиною, та двох мішечків з мікроскопічними кристалами кальцію — отолітами. Коли ми повертаємо голову або прискорюємо ходьбу, рідина рухається, кристали тиснуть на нервові клітини, і мозок отримує миттєвий звіт: голова нахилена вправо, ми їдемо вгору тощо», – пояснює Олексій Рибачук.

Збій вестибулярного апарата відбувається тоді, коли сигнали від вуха, очей та м'язів перестають збігатися і мозок впадає в ступор. Тоді і виникає стан запаморочення.

Чому відбувається збій? Ось основні причини:

ДППГ (Доброякісне позиційне запаморочення). Це найчастіша причина. Це ситуація, коли отоліти (кристали кальцію) відриваються і потрапляють у канали, де їх не має бути. Кожен рух головою (повороти в ліжку, нахили, підйом) викликають запаморочення. Запалення. Після перенесеного грипу або ГРВІ може виникнути вестибулярний нейроніт — запалення вестибулярного нерва, що передає сигнал до мозку. Судинні порушення. Недостатнє кровопостачання внутрішнього вуха або мозку через стрибки тиску чи остеохондроз. Хвороба Меньєра.Це важке інвалідизуюче захворювання, яке виникає через накопичення надлишкової рідини у внутрішньому вусі, супроводжується різким зниженням слуху під час нападу та загрожує його повною втратою.

Симптоми, що виникають під час збою вестибулярного апарата?

Збій вестибулярного апарата, каже отоларинголог, – це не просто легка туманність у голові. Зазвичай це цілий букет відчуттів:

Істинне вертиго: ілюзія обертання предметів навколо вас.

ілюзія обертання предметів навколо вас. Нудота та блювання : реакція вегетативної системи на дезорієнтацію.

: реакція вегетативної системи на дезорієнтацію. Ністагм: очі починають мимоволі «бігати» або сіпатися.

очі починають мимоволі «бігати» або сіпатися. Втрата координації: неможливість пройти рівно по прямій лінії, іноді втрата рівноваги.

Що робити під час нападу?

Якщо ви відчули різке запаморочення, Олексій Рибачук радить передусім не панікувати, бо страх призводить до викиду адреналіну, який лише посилює симптоми.

У таких випадках краще присісти або прилягти. Виберіть положення голови, у якому симптоми мінімальні. Знайдіть точку опори поглядом. Скажімо, дивіться на один нерухомий предмет – картину на стіні або край столу.

Під час нападу уникайте яскравого світла та галасу, тож закрийте штори, вимкніть телевізор, радіо.

При ДППГ напад триває від декількох секунд до хвилини, але повторюється при кожному повороті в ліжку. При запаленні нерва запаморочення може тривати кілька діб, поступово вщухаючи. І якщо стан не покращується протягом 24 годин, це привід для термінового візиту до лікаря.

Коли терміново слід звертатися до лікаря?

Запаморочення може бути одним із симптомів інсульту – гострого порушення мозкового кровообігу. Тож лікар радить негайно викликати «швидку», якщо до запаморочення додалися:

двоїння в очах,

порушення мови (вона стала «кашоподібною»),

слабкість в одній руці або нозі,

сильний головний біль, якого раніше не було.

В інших випадках варто записатися на прийом до невролога або ЛОР-лікаря. У більшості випадків проблеми з рівновагою успішно лікуються без пігулок, лише за допомогою спеціальних вправ, які допоможе підібрати лікар. Та інколи такі запаморочення можуть тривати доволі довго і проходити важко (з сильним запамороченням, втратою рівноваги тощо), тож лікар може призначити відповідне лікування.

Вестибулярний апарат можна і треба тренувати, каже Олексій Рибачук, і на це не треба витрачати багато часу. Скажімо, спробуйте чистити зуби, стоячи на одній нозі (чергуючи їх). Настільний теніс, бадмінтон та йога — найкращі друзі вашої рівноваги. Дієвою є і вестибулярна гімнастика: прості повороти голови вправо-вліво та вгору-вниз (спочатку повільно, потім швидше) допомагають мозку адаптуватися до складних сигналів.