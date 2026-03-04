Щодня з дітьми працюють психологи та лікарі-діагности

У Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні після капітального ремонту відкрили дитяче психіатричне відділення. Воно розташоване за адресою вул. Сахарова, 3, розраховане на 20 ліжок та оснащене сучасною апаратурою. Кожна палата може прийняти двох пацієнтів.

Також у відділенні створили кімнату психокорекційних та сенсорних занять, повідомили в Тернопільській ОВА у середу, 4 березня. Щодня з дітьми працюють психологи, лікарі-діагности, нейропсихолог – проводять обстеження, корекційні заняття та індивідуальну терапію.

У медичному закладі зазначили, що відділення створили для дітей, які мають серйозні розлади психіки й поведінки та потребують стаціонарного догляду. Також тут впроваджують сучасні методи лікування та профілактики психічних розладів у дітей:

медико-психологічну стабілізацію;

корекційну та психотерапевтичну роботу;

формування соціальних навичок;

психоосвітню роботу з батьками;

заняття з розвитку;

підготовку до повернення в соціум.

У лікарні додали, що в перспективі розглядають розширення відділення та збільшення кількості ліжок стаціонару для пацієнтів, адже потреба в таких послугах зростає.