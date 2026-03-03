Хлопчик з мамою і хірургом Олександром Калінчуком

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая видалили жовчний міхур 6-річному Давиду Гушулу з Коломийщини через один прокол діаметром 1,5 см. Зазвичай такі операції виконуються через чотири розрізи, але львівські хірурги провели операцію за інноваційною методикою.

Хлопчик народився передчасно, на 28-му тижні вагітності. Лікарі реанімації новонароджених буквально вирвали його з лещат смерті. Та антибіотикотерапія, яка необхідна була для його порятунку, дала важку побічну дію – у жовчному дитини з'явилися камені, повідомили у лікарні.

Спроба зупинити розвиток жовчнокам'яної хвороби медикаментами не дала результату. Стан хлопчика погіршувався. Його жовчний міхур вже був настільки перевантажений каменями, що практично перестав функціонувати.

«У нього постійно болів живіт, шлунок. Останнім часом то вже було через день, а то й кожного дня. Біль був такий, що син ледь не відключався, коли камінці починали рухатися. Він постійно пив спазмолітики», – каже мама хлопчика.

Через малий вік хлопчика місцеві лікарі радили почекати з операцією, але батьки більше не могли дивиться на страждання сина і вирішили звернулися до львівських спеціалістів. Жовчний треба було видаляти. У лікарні св. Миколая хірурги застосовують найбільш щадний метод видалення жовчного міхура у дітей – лапароскопічний, всього через один прокол замість стандартних 3–4 розрізів.

«Чим менше проколів, тим менший ризик ускладнень і болю – це раз. Друге – естетика. На животику у дитини не залишається рубця, бо він ховається в пупок, і його не видно після того, як загоїться рана. По-третє, після такої операції діти дуже швидко відновлюються, їх виписують з лікарні менш ніж за добу. Якщо все пройшло вдало, вони навіть не мусять дотримуватись якоїсь спеціальної суворої дієти. Просто мають їсти здорову їжу. В цілому великих обмежень у таких дітей немає», – каже медичний директор лікарні, хірург Олександр Калінчук.

Давида прооперували за цією інноваційною методикою, успішно видалили жовчний міхур через один прокол діаметром 1,5 см. Нині хлопчик добре почувається, забув про важку хворобу, активно відвідує підготовчі заняття і готується стати першокласником.