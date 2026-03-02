Маленьку красуню щасливі батьки назвали Юстинкою

22 лютого 27-річна Ганна Виглінська з Івано-Франківська, якій три роки тому пересадили нирку від посмертного донора, у львівській лікарні св. Миколая народила здорову дівчинку, вагою 3250 г, яку назвали Юстинкою. Аби маля з’явилося на світ, за здоров’ям вагітної пильно стежили лікарі Івано-Франківської і Львівської областей, і попри численні виклики, дитина народилася здоровою і доношеною.

Через запальне захворювання нирок – пієлонефрит – Ганна з 14 років жила між лікарнями. Під час одного із загострень вона навіть тимчасово втратила зір. А у 20 років «швидка» забрала її з критичним тиском – 260/140. Тоді нирки дівчини остаточно відмовили. Почався новий етап у житті — гемодіаліз. Чотири рази на тиждень по 4 години її кров від токсинів на надлишку рідини очищував спеціальний апарат, повідомили у лікарні.

Свого чоловіка Василя Ганна зустріла у відділенні гемодіалізу Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міськради. Він працював медбратом. Попри важку хворобу і невідомість, вони почали зустрічатися. Ганна стала в лист очікування на трансплантацію і вже за пів року, у грудні 2022-го, знайшовся донор. Івано-франківські трансплантологи успішно пересадили Ганні нирку від посмертного донора.

Наступного року після пересадки Василь і Ганна одружилися, а згодом наважилися здійснити спільну мрію – стати батьками. Тож коли тест показав дві омріяні смужки, радість молодого подружжя була безмежною.

Під час вагітності за здоров’ям майбутньої мами і ще ненародженої донечки уважно стежили лікарі з двох міст двох областей. Удома Ганна була під пильним супроводом акушер-гінекологів Івано-Франківського обласного перинатального центру Ірини Купчак та Наталії Якимчук, у Львові ж її консультували фахівці Центру трансплантології Львів і дитячої лікарні св. Миколая. Керівник Центру Максим Овечко зі своєю командою коригував імуносупресивну терапію (препарати, які пацієнти з пересадженими органами приймають усе життя), а заступниця медичного директора з материнства і дитинства лікарні св. Миколая, акушер-гінекологиня Лідія Борисова контролювала аналізи та показники Ганни.

На 34-му тижні вагітності виникла загроза: плід почав тиснути на пересаджену нирку, відтік сечі зменшився, а рівень креатиніну, головного показника роботи органа, невпинно зростав. Це ускладнення відоме як «блок нирки» – одне з найчастіших та найнебезпечніших у пізні терміни вагітності після трансплантації. Подружжя терміново поїхало до Львова, трансплантологи встановили спеціальний стент у сечовід пересадженої нирки і її роботу вдалося відновити. Завдяки цьому Ганна змогла доносити вагітність.

22 лютого, на 38-му тижні вагітності, через кесарів розтин у пологовому відділенні дитячої лікарні св. Миколая на світ народилася здорова, доношена дівчинка, вагою 3250 г. Батьки назвали донечку Юстинкою. 27 лютого дівчинка поїхала додому, на Прикарпаття.