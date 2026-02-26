Дівчинка зараз проходить реабілітацію і після операційне лікування

Команда спеціалістів Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) провела надскладну операцію 10-річній львів’янці Вікторії, стегнову кістку якої зруйнувала остеосаркома. Хірургам довелося поставити дитині мегапротез, який замінив стегнову кістку, колінний і кульшовий суглоби. Таку операцію в Центрі провели вперше.

Минулого літа у Вікторії почала боліти нога. Спершу не звертали на це уваги, думали, дитина десь вдарилася. Та невдовзі нога набрякла. Рентген показав, що у дівчинки серйозні проблеми і батьки звернулися по допомогу до Центру дитячої медицини, повідомили у медзакладі.

Дитині у Центрі зробили біопсію і поставили діагноз: остеосаркома стегнової кістки, тотальне ураження. Дівчинка пройшла передопераційну хімієтерапію, а тоді її провели надскладну операцію.

Пацієнтка Вікторія з командою хірургів, які її оперували

«Ми провели органозберігаючу операцію, видалили стегнову кістку разом із тотальним заміщенням колінного суглоба і реконструкцією кульшового. У Центрі таке втручання проведено вперше. Цей мегапротез був зроблений індивідуально відповідно до рентгенограм дитини», – каже ортопед-травматолог Олександр Щуровський.

Ця спеціальна конструкція не потребує заміни, вона буде «рости» разом із пацієнткою. Зараз дівчинка отримує комплексне спеціалізоване лікування: дівчинкою займаються хірурги, онкологи, радіологи, реабілітологи. Вона проходить реабілітацію, післяопераційну хімієтерапію, починає поволі ходити. Лікарі надіються на одужання пацієнтки.