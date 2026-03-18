Складну операцію провели у Хотинській багатопрофільній лікарні

На Буковині команда лікарів врятували жінку, яка поступила в медзаклад з важким ускладненням хвороби Крони. Частина кишківника пацієнтки відмерла, в жінки розвинулася сильна інтоксикація. Складну операцію в кілька етапів провели у Хотинській багатопрофільній лікарні.

Пацієнтку до лікарні доставила бригада екстреної медичної допомоги у невідкладному стані. В неї діагностували різкі болі в животі, підвищення температури тіла, інтоксикаційний синдром. Під час більш детального обстеження лікарі виявили серйозне запалення черевної порожнини, повідомили у Хотинській багатопрофільній лікарні.

Жінка довго мала хворобу Крона. Це хронічне запальне захворювання кишківника, що спричиняє рубцювання та звуження кишки. Під час огляду в пацієнтки виявили некроз та перфорації клубової кишки. Такий діагноз серйозно загрожував її життю.

Команда хірургів терміново виконала операцію – розкриття та дренування абсцесу, що виник унаслідок прогресування захворювання. Після стабілізації стану пацієнтки медики провели наступний етап лікування — оперативне втручання з видалення ураженої ділянки кишківника.

«Захворювання такого рівня складності потребує нестандартних підходів до лікування. Спочатку ми усунули безпосередню загрозу життю у зв’язку із неможливістю виконати радикальне оперативне втручання в умовах абсцесу черевної порожнини, а вже згодом виконали радикальну операцію – резекцію ураженої ділянки кишківника», – розповів завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету, хірург Олег Боднар.

Операцію провели завдяки сучасному медичному обладнанню – лапароскопічною стійкою, апаратом LigaSure, а також автономним генератором, який гарантує безперебійне електропостачання навіть під час планових відключень.

Наразі стан пацієнтки оцінюють як стабільний. Попереду — період відновлення та лікування під наглядом фахівців різного профілю.