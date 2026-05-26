У Львові провели зустріч з майбутніми орендарями першого комунального ринку
Новини Львова від ZAXID.NET за 26 травня
0
У вівторок, 26 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Дискусія довкола першого комунального ринку. У Львові знову консультувались з майбутніми орендарями, які нині працюють поруч на «Любінському сяйві».
- Стартує традиційний «Тиждень здоров'я». З 2 по 6 червня мешканці громади зможуть безкоштовно пройти базові медичні обстеження.
- Долучились до Національного тижня безбар'єрності. У Львівському кіноцентрі влаштували інтерактивний проєкт про доступність у міському та культурному середовищі.
- Масштабна реставрація. У храмі святого Архистратига Михаїла розпочали відновлення старовинного стінопису.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter