Чоловік випав з тераси готелю на вул. Шевченка

У вівторок, 26 травня, з тераси готелю LEV Lifestyle Hotel на вул. Тараса Шевченка, 73 у Львові випав 35-річний чоловік. У результаті падіння він загинув на місці.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний випадок стався близько 10:00 ранку. За попередніми даними, з тераси готелю на третьому поверсі випав 35-річний чоловік. На місці працювали медики швидкої допомоги, однак постраждалий помер внаслідок отриманих травм.

Поліцейські з’ясовують обставини події.