35-річний чоловік загинув після падіння з тераси готелю у Львові
До теми
Чоловік випав з тераси готелю на вул. Шевченка
У вівторок, 26 травня, з тераси готелю LEV Lifestyle Hotel на вул. Тараса Шевченка, 73 у Львові випав 35-річний чоловік. У результаті падіння він загинув на місці.
Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний випадок стався близько 10:00 ранку. За попередніми даними, з тераси готелю на третьому поверсі випав 35-річний чоловік. На місці працювали медики швидкої допомоги, однак постраждалий помер внаслідок отриманих травм.
Поліцейські з’ясовують обставини події.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter