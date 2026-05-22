Облаштувати багатофункціональний комплекс планують у Підбірцях

У селі Підбірці під Львовом зведуть духовний та спортивно-реабілітаційний багатофункціональний комплекс. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконавчого комітету 22 травня повідомив, що загальна площа ділянки 7 га, а площа забудови майже 5 га.

Замовником є релігійна організація «Релігійне управління монастирів Салезіанського Згромадження Східного обряду в Україні УГКЦ». Облаштувати духовний та спортивно-реабілітаційний багатофункціональний комплекс ФК «Покрова» планують на вул. Червоної Калини, 3, у Підбірцях.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Головний архітектор Львова повідомив, усі проєктні рішення відповідають містобудівній документації та детальному плану території. Духовний та спортивно-реабілітаційний багатофункціональний комплекс складатиметься із відкритих та закритих об’єктів, зокрема спортивних полів. На території також будуть сформовані громадські простори для всієї громади.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Маємо три повнорозмірні спортивні поля, одне тренувальне і маємо сім споруд різної площі, висоти. Це все буде об’єднане у єдиний архітектурний образ. З однієї сторони тут застосовано прагматичні конструкції, з іншої – достатньо ефектні та сучасні з точки зору формування образу», – розповів Антон Коломєйцев.

Він уточнив, що загальна площа ділянки 7 га, а площа забудови становить 4,8 га. Площа багатофункціональних будівель – 7,8 тис. м2.

У Львівській міськраді також додали, що проєкт включає медично-реабілітаційний корпус, їдальню з кухнею, актовий зал, каплицю, рекреаційні простори, ландшафтний парк для потреб і реабілітації ветеранів, футболістів-паралімпійців. Також на території облаштують дитсадок.