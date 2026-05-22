Біля Львова зведуть духовний та спортивно-реабілітаційний комплекс на 5 га
Проєкт включає три футбольні поля, медично-реабілітаційний корпус, рекреаційні простори та ландшафтний парк
До теми
У селі Підбірці під Львовом зведуть духовний та спортивно-реабілітаційний багатофункціональний комплекс. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконавчого комітету 22 травня повідомив, що загальна площа ділянки 7 га, а площа забудови майже 5 га.
Замовником є релігійна організація «Релігійне управління монастирів Салезіанського Згромадження Східного обряду в Україні УГКЦ». Облаштувати духовний та спортивно-реабілітаційний багатофункціональний комплекс ФК «Покрова» планують на вул. Червоної Калини, 3, у Підбірцях.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Головний архітектор Львова повідомив, усі проєктні рішення відповідають містобудівній документації та детальному плану території. Духовний та спортивно-реабілітаційний багатофункціональний комплекс складатиметься із відкритих та закритих об’єктів, зокрема спортивних полів. На території також будуть сформовані громадські простори для всієї громади.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Маємо три повнорозмірні спортивні поля, одне тренувальне і маємо сім споруд різної площі, висоти. Це все буде об’єднане у єдиний архітектурний образ. З однієї сторони тут застосовано прагматичні конструкції, з іншої – достатньо ефектні та сучасні з точки зору формування образу», – розповів Антон Коломєйцев.
Він уточнив, що загальна площа ділянки 7 га, а площа забудови становить 4,8 га. Площа багатофункціональних будівель – 7,8 тис. м2.
У Львівській міськраді також додали, що проєкт включає медично-реабілітаційний корпус, їдальню з кухнею, актовий зал, каплицю, рекреаційні простори, ландшафтний парк для потреб і реабілітації ветеранів, футболістів-паралімпійців. Також на території облаштують дитсадок.