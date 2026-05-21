Росіяни двічі за день атакували Дружківку на Донеччині

Росіяни обстріляли Дружківку Донецької області. Внаслідок атак загинули четверо людей. Про це у четвер, 21 травня, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

О 11:00 росіяни скинули на Дружківку три фугасні авіаційні бомби. Внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків віком 33, 59 і 62 роки. Ще четверо чоловіків отримали поранення, один із них перебуває у важкому стані.

Вже за годину окупанти атакували FPV-дроном автомобіль «ВАЗ-2107», який їхав вулицею. Внаслідок атаки загинув 52-річний місцевий житель, а 51-річний чоловік отримав поранення. У нього діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також множинні осколкові поранення.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).

