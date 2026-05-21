В салоні легковика перебувала жінка та малолітня дитина

У четвер, 21 травня, у селі Фрага Рогатинського району Івано-Франківської області сталася смертельна аварія з вантажівкою та легковиком. Внаслідок ДТП загинула 33-річна водійка легкового автомобіля.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області, на лінію «102» повідомлення про аварію надійшло близько 13:15. На місце ДТП у село Фрага прибула слідчо-оперативна група та медики. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися вантажівка DAF та легковий автомобіль Ford Focus.

Фото поліції

В салоні легковика перебувала жінка та малолітня дитина. Внаслідок зіткнення від отриманих травм загинула 33-річна водійка Ford Focus, малолітню дитину оглядають медики та надають допомогу. Наразі поліція встановлює всі обставини події.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати