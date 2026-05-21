У Польща правоохоронці затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці диверсій. Про це повідомила у середу, 20 травня, Національна прокуратура Польщі.

Операцію із затримання провели ще 12 травня у місті Білосток. Підозрюваними виявилися чоловіки віком 48, 50 та 62 роки. За версією слідства, їхньою діяльністю керував громадянин Росії, який має зв’язки з ФСБ.

Польські правоохоронці стверджують, що затримані виконували різні завдання в інтересах Москви. Зокрема, вони нібито збирали інформацію про дислокацію військ НАТО на території Польщі, займалися виготовленням пропагандистських матеріалів та публічно виправдовували російську агресію. Також, за даними слідства, чоловіки збирали гроші на закупівлю техніки для російської армії.

Окрім цього, слідчі встановили, що підозрювані проходили вогневу підготовку та вивчали тактику ведення бою. Правоохоронці вважають, що це могло свідчити про підготовку до диверсій та саботажу на території Польщі.

Під час допитів затримані своєї провини не визнали. Суд обрав для всіх трьох запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

Наразі слідство у справі триває. Підозрюваним загрожує від восьми років ув’язнення до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці квітня польський окружний суд у Білостоці виніс вирок колишньому заступнику міністра фінансів Польщі Кшиштофу Толвінському, визнавши його винним у розпалюванні ворожнечі. Толвінський відомий своїми проросійськими та пробілоруськими поглядами та раніше закликав виганяти українців з Польщі, назвавши їх «бандерівською черню».