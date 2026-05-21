Унаслідок диверсії згорів теплотяг, що перевозив нафтові вантажі

Агенти військового руху «Атеш» завдали удару по критичній інфраструктурі у глибокому тилу росіян. Унаслідок диверсії було знищено теплотяг у Санкт-Петербурзі та порушено нафтову логістику в північно-західному регіоні РФ. Про це повідомили в телеграм-каналі «Атешу» в четвер, 21 травня.

Як йдеться в повідомленні, агенти руху підпалили теплотяг, який росіяни використовували для перевезення нафтових вантажів та забезпечення ланцюгів постачання промислової та енергетичної інфраструктури регіону.

«Атеш» зазначив, що залізнична система на північному заході Росії працює з високим навантаженням, а будь-які перебої на ключових вузлах можуть призводити до затримок постачання пального та сировини.

«Промислові підприємства регіону безпосередньо залежать від цих ланцюгів. Тим більше що поруч розташована Усть-Луга – один із ключових центрів експорту нафти та нафтопродуктів. Будь-які порушення в транспортній системі відразу позначаються на всій галузі: заводи недоотримують сировину, порти – вантажі, а регіональне постачання починає давати збої», – додали партизани.

