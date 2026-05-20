На відстань польоту впливають погода та засоби РЕБ

Начальник групи безпілотних систем штабу 6-го батальйону бригади «Азов» розповів в інтерв’ю 24 Каналу, як окупанти використовують дрони на фронті.

Боєць з позивним «Рішала» пояснив, що FPV-дрони на радіокеруванні Сили оборони можуть перехопити та знають їхню приблизну кількість. Якщо ж БпЛА на оптоволокні, то деталі про цю зброю можна дізнатись після знищення чи за слідами оптоволокна.

Військовий додав, що БпЛА з різними типами керування мають свої переваги й недоліки. Зокрема, дрони на оптоволокні не можуть літати високо, далеко та швидко. Окрім того, будь-який зовнішній фактор може обірвати оптоволокно. Водночас такі БпЛА ефективні в ситуаціях, коли радіогоризонт не дозволяє опуститися і відпрацювати завдання.

FPV-дрони на радіокеруванні глушаться РЕБами, однак мають низку плюсів. Вони можуть летіти далеко, залежно від заряду акумулятора та погоди, проте для засідок вони важчі. У ворога зараз переважають дрони на радіокеруванні.

«Рішала» зазначив, що російські дрони можуть долати 50–60 кілометрів, якщо залітають на крилатих «матках». Останні дозволяють економити заряд акумулятора, а ретранслятор вороги монтують в носій.

Якщо БпЛА летить з позиції до цілі, то зазвичай долає до 30 кілометрів. На відстань впливають погода та засоби РЕБ. Якщо вітер попутний, то дрон може пролетіти й 40 кілометрів. За словами бійця, наразі вітер часто дме у бік українських позицій, що дає більше можливостей для Росії.

