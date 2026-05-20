Володимир Зеленський та керівник СЗРУ Олег Луговський

Українська розвідка має інформацію про підготовку російськими військами можливих наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку. У відповідь Україна посилить угруповання сил у цьому районі та готуватиме сценарії реагування на будь-які дії ворога. Про це написав президент Володимир Зеленський в середу, 20 травня.

«Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тис. осіб. Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в Росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови», – пояснив Зеленський.

Крім того, президент заявив, що доручив Міністерству закордонних справ підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка, за його словами, «може бути використана Росією для такого розширення війни». До цієї роботи також залучать українські розвідувальні служби.

Володимир Зеленський додав, що Україна готує розширення географії далекобійних санкцій проти Росії, які, за його словами, вже «дуже добре себе зарекомендували», та змушують Росію знижувати рівень агресії.

Нагадаємо, 15 травня посійський диктатор Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров’я.